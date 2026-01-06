ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高槓桿屋主資金斷鏈　七期市政路豪宅2戶同時淪法拍

記者陳筱惠／台中報導

台中市西屯區七期重劃區豪宅市場出現「難兄難弟」，位於市政路上的知名豪宅案「國家一號院」，罕見同時有2戶中高樓層戶別出現在法拍市場。根據法拍公告，這兩戶分別位於13樓與16樓，一拍底價分別定在4030萬元與5100萬元。專家指出，由於一拍底價略高於市場行情，預計一拍流標機率大。

▲▼ 市政路,台中之鑽,國家一號院 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於市政路上的知名豪宅案，罕見同時有2戶中高樓層戶別出現在法拍市場。（圖／記者陳筱惠攝）

根據法院公告資訊，此次進入法拍程序的「國家一號院」13樓總坪數約95.78坪，一拍底價為4030萬元，拆算每坪單價約42萬元。16樓物件，總坪數約113.7坪，一拍底價則為5100萬元，拆算每坪單價約44.8萬元。

這2戶「鄰居」如今卻在法拍場上相見，一間是室內裝修公司提出「給付工程款」強制執行，一戶則是遭銀行拍賣抵押物進入法拍，不過比對市場行情，該社區進1年成交單坪均價落在40.2萬元，整體平均成交單價約39.5萬元，最新成交單價更來到37.9萬元。

此次法拍顯然「比現行情高一點」，對此，寬頻房訊發言人徐華辰解讀：「通常會出現比現行行情高一點的法拍物件，通常是鑑價時點與市場高標掛鉤，此2筆在法院鑑價時間落於2023~2024年房市高點，所以通常會參考當年度的實價登錄紀錄。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲專家認為一拍底價若未低於市場行情2成以上，通常缺乏出手動機，因此這類案子多半會等到三拍才有機會出脫。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

徐華辰：「鑑於當時由於台中房價整體向上墊高，鑑價單位參考了同社區較高價的成交紀錄，導致一拍底價與市場行情呈現『微幅溢價』的狀態。加上為了保障債權人權益，一拍通常不會低價賤賣。」

澤仁不動產簡剴延則認為：「國家一號院地理位置其實不錯，正面市政路上，不過該社區在過去房市低迷期也曾出現不少賠售案例，由於該案早年入手的屋主多為高槓桿操作或企業主，所以一旦資金周轉出問題，便容易導致物件流入法拍。」

簡剴延表示：「對於投資客而言，一拍底價若未低於市場行情2成以上，通常缺乏出手動機，因此這類案子多半會等到三拍才有機會出脫，尤其是該社區目前市場成交單價多落在37~42萬元之間（視裝潢與屋況而定）。本次單價對法拍族群來說吸引力不足。」

關鍵字：台中豪宅法拍市場七期重劃區房市行情法拍市政路

