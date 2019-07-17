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彎得下去才是好地板　高CP值選購4大關鍵！

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

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俗話說一分錢一分貨，但其實價錢親民的「塑膠地板」也能創造出高質感的視覺效果。尤其，地板身為居家空間中面積最大的建材，更是影響整體氛圍的一大因素。而透過實物照相列印製作的塑膠地板有豐富的花色款式，能夠為室內營造出不同氣氛外，也能為屋主省下不少預算！以下小編就要告訴想裝修的屋主，塑膠地板除了選對花色外，還有4大挑選重點不可不知！


Point 1. 彎得下去才是好地板
想知道選擇的塑膠地板品質是否優良，最簡單的方法就是對折，確認是否會斷裂。塑膠地板主要以PVC製成，而質良好的PVC耐彎折，即便彎折180度也不會有斷裂情形，而品質較差的塑膠地板彈性也較差，在反覆彎折或對折後，就有可能會斷裂。

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Point 2. 地板厚度可不是越厚越好
塑膠地板可不是挑越厚就越耐用，會影響耐用性的關鍵在於耐磨層厚度！在選購時，常會聽到廠商以「條」表示耐磨層的厚度，「條」的換算方式為100條＝1mm。常見的塑膠地板耐磨層約為7～30條，即0.07mm～0.3mm，若為居家空間使用，建議可選耐磨層20條（0.2mm），30條則通常使用在商業空間中。

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Point 3. 深淺壓紋各有優缺
塑膠地板壓紋可分成立體壓紋與平滑無壓紋，兩者的清潔難易度與機能性不同，可根據個人的需求選擇。立體壓紋為仿原木的粗糙立體感，採踏觸感明顯因此具有防滑功能，但由於縫隙容易卡污納垢，清潔不易，不建議使用在食物殘渣或油污的餐廚空間；平滑壓紋則因為表面平整光滑，清潔較為方便，也適合有推車或有輪子的器具使用，但踩踏時相對較無抓地力，需特別注意是否有做防滑功能處理。

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Point 4. 靠想像不如直接試舖
塑膠地板花色款式豐富，常見的如木紋、石紋、金屬紋等，因此挑選花色時，除了用眼睛看，也要用手觸摸表面紋路，確定是否為自己喜歡的款式。另外，需要注意的一點是，光靠目錄上的小樣本，不易想像鋪好後的效果，建議可以請店家試舖一坪，確認完成的樣子，避免與想像的效果落差太大。

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★編輯提醒

塑膠地板具有阻燃、防水與防蟲蛀的功能，但仍不建議舖設在陽台、露臺、庭院或浴室，在長時間的高溫曝曬或潮溼環境中，塑膠地板的底部膠層容易脫膠，也會使得地板翹曲，或膨脹變形。 


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關鍵字：幸福空間地板厚度

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