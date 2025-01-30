高雄預售解約最多在三民　在地：2千萬以上資金最卡

▲根據實價登錄統計，高雄預售案2024年解約件數前三名行政區，以三民區居冠，其次為楠梓區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

去年9月央行祭出第七波信用管制後，房市買氣直接降到冰點，預售屋逐漸浮現解約潮。根據實價登錄統計，高雄預售案2024年解約件數前三名行政區，以三民區居冠，達30件最多，其次為楠梓區29件，第三名則是鼓山區16件。

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去年上半年民眾購屋信心高漲，再加上台股表現亮眼，帶動全台房市買氣超旺，隨成交量增加，連帶解約量也開始增多。

根據實價登錄統計，高雄2024年預售屋解約數量，前三名以三民、楠梓、鼓山解約狀況最明顯，都分布在北高，其中三民區以30件居冠，楠梓則以29件緊追在後。

高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪表示，由於近年房市利多不斷，三民、楠梓為高雄主要推案集中區，不過央行去年6月就祭出第六波房市信用管制政策，當時「第二戶購屋貸款最高成數上限從7成降為6成」，不少民眾措手不及，去年中不少預售案就率先出現一波解約潮。

像是三民區總價超過2000萬元的預售案，解約率達26.6%，蔡紹豪說：「若是當時購屋時只準備3成自備款，現在限貸後無法支付，就只能循解約途徑。」

排名 行政區 數量 1 三民 30 2 楠梓 29 3 鼓山 16

▲高雄2024年解約數量行政區TOP3。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，楠梓區近年受惠科技題材帶動，吸引大量投資、置產買盤，預售屋交易爆量，然而去年房市買氣急轉直下，若是手上已有多戶的投資客，就會選擇解約，連帶解約量也開始增多。

解約重災區第三名則是鼓山區，解約均價達50.2萬元，解約物件中甚至不乏高總價產品，顯示部分換屋族受到限貸影響，進而中斷購屋計畫。

蔡紹豪分析，央行下重手溯及既往調控房市，預估後續面臨交屋，選擇認賠出場的買方恐怕會愈來愈多。

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