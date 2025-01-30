家附近蓋新大樓！他碰1情況怒了「不都有附車位？」　網卻不挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友發文抱怨，住家附近的新大樓交屋後，原本空曠的路邊，被汽機車「停好停滿」，害他們這些老住戶都沒得停，不禁質疑「大樓不是都有附加車位嗎？」然而，眾人看完卻不挺，反倒吐槽「路邊車位大家都可以停。」

網友在Dcard發文提到，最近新蓋的大樓完工後，陸陸續續有人入住，結果原本空曠的路邊都被滿滿的汽機車停走，行人和原居民的車位都被佔去。

他接著怒問，「大樓不是都有附加車位 ，而且去參觀的時候很少人停，阿都跑出來停是什麼意思？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，網友們中肯表示，「你是說路邊白線車位嗎？大樓住戶搬來也算居民，如果是路邊車位，大家都可以停阿」、「笑死，原居民的車位？是指停久了就覺得是自己的那種車位，還是拿花盆或雜物佔位的那種呢？」

另外，也有人直言，「機車位一戶最多1個，但更常見的是要抽籤去搶，很多人家裡都有2台機車以上，機車勢必就溢出來了，至於車位就更稀少了，雙薪家庭可能會要買兩車位，想買社區還不一定夠賣，那種小孩成年買了車，又租不到社區車位，也是溢出來了」、「機車位遠遠不夠，汽車位基本一個」、「現在的新建案，基本上社區一戶就是一格而已」。