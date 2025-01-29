ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

同樣850萬小宅「選府中or南勢角？」　答案一面倒

▲▼板橋府中站位於板南線上，周邊生活機能豐富，不過由於位於舊市區，新案釋出較少。府中站,板南線,板橋,府中商圈,（圖／記者賴志昶攝）。（圖／記者賴志昶攝）

▲府中站。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前看中兩間小坪數的中古屋，分別位在板橋府中站和南勢角站附近，開價同樣是850萬，屋齡、坪數都相仿，於是發文求問「針對機能、治安、消費等，會如何取捨？」沒想到，網友們答案一面倒，紛紛選擇府中站。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，目前他看中兩間中古屋，都是開價850萬元，其一是位在板橋府中站，總坪數10.95坪、室內8.5坪，屋齡30年，樓層為9樓（共11樓），然後管線全更新，廁所衛浴防水重做，距捷運站450公尺；另一間位在南勢角站，11.12坪，屋齡28年，樓層為8樓（共11樓），離捷運站約400公尺，目前有租客、也有裝潢，感覺是有重新翻修。

原PO接著表示，自己在南京復興站附近上班，想求問廣大網友「針對兩者環境機能、治安和消費等，會怎麼取捨？兩間的格局差不多，銀行鑑價要再問，謝謝大家。」

對此，網友們一面倒選府中站，「最優的藍線，且一站就新板特區，更為保值」、「府中地點跟屋況完勝」、「南勢角跟府中，當然選府中」、「當然是府中站，地理、人文、素質都完勝」、「府中~」。

不過，也有在地人中肯表示，「如果兩者室內坪數一樣，有沒有挑高也一樣，就挑管委會跟周遭環境，凡是說管線全更新跟衛浴有重做的，聽聽就好，不清楚藍線那間位置周遭如何，單就生活壓力來說，南勢角生活壓力比較低，吃喝消費選擇多，以上是自住的參考條件，如果是純投資就建議考慮藍線那間。」

另外，還有內行提醒，能夠做15坪以內貸款的銀行較少，15-18坪最多貸6-7成，要記得親洽銀行做確認。

關鍵字：中古屋府中站南勢角站買房網友

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

專家說溜嘴「新青安該OUT」？　帥過頭再噴：投資客全體寄望房價大跌

新青安是造成央行打房的元凶？新青安政策該下台？第七波管制完全遏制投資客？過去以來央行手段有打到無辜的人？對過去1年房市政策打幾分？如何看2025年？最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、房市專家何世昌、知名投資客帥過頭，針對這6大問題提出看法。

1小時前

北台灣「新青安」最熱路段曝　在地房仲：年輕人不適合住

統計北台灣總價1250萬元內的新青安購屋熱區，2024年成交量最大的路段是沙崙路二段。房仲表示，該路段位於淡海新市鎮已開發區域的最北端，屬於輕軌最後一站，比較適合不開車的退休族，該區對年輕人通勤來講，有點太深、太遠了。

2小時前

他想一輩子租房！網打臉「20歲租到80歲」　累積租金破2千萬

中央銀行去年9月祭出信用管制，掀起「金龍風暴」，全面重挫房市買氣，許多人期待房價下跌，能夠危機入市。然而，買房畢竟不是買菜，需要付出極大的資本，因此就有網友發文討論「房子真的必須擁有嗎?」，更以大型連鎖賣場企業舉例，指出為何這些單位也都「只租，卻不買店面」。

2小時前

台中首購10大熱門路段「前2都在海線」　TOP 1平均單價22萬可入手

2024年熱門首購族購屋路段顯示，冠軍由梧棲區「大仁路二段」奪下、其次是清水區「港都路」，第三名則是北區「東光東街」，台中海線的梧棲、 清水有躍居成新寵的狀況。

3小時前

真人版寄生上流！公寓傳「恐怖哭喊」怪事不斷　地下竟藏怪男

美國俄勒岡州波特蘭一名男子近日發文分享，他在自家公寓大樓地下室發現一名陌生男子寄居數周，宛如真實版《寄生上流》，起初只是衣物和包裹失竊，後來卻發現地下室傳來陣陣怪聲，才逐漸揭開恐怖真相，詭異的是大樓明明有密碼及24小時保全，卻無法阻止陌生人闖入。

3小時前

他打掃驚覺「我家竟有地下室」！前屋主寄生7年　全家沒人知

中國江蘇省發生駭人案件，一名李姓男子砸下889萬人民幣（約新台幣4000萬元）購入中古屋，原以為是夢寐以求的好房子，住了7年才發現，前屋主根本沒搬走，反而一直「寄生」在地下室，與他的全家人偷偷一起生活著。

4小時前

同樣850萬小宅「選府中or南勢角？」　答案一面倒

一名網友先前看中兩間小坪數的中古屋，分別位在板橋府中站和南勢角站附近，開價同樣是850萬，屋齡、坪數都相仿，於是發文求問「針對機能、治安、消費等，會如何取捨？」沒想到，網友們答案一面倒，紛紛選擇府中站。

7小時前

護國神山罩住！　楠梓房市交易量超車「4冠王」搶第一

高雄三民區近年一直是交易最熱絡的區域，已連續4年登上為全高雄最熱交易行政區寶座，高雄睽違多年，2024年首度由楠梓區奪下冠軍寶座，根據統計，該區全年總移轉棟數達5999棟，也創下楠梓近14年移轉棟數最高峰。

19小時前

盤腿VS躺著？沙發曝性格密碼　專家解析「5種坐姿」內心世界

你平常都怎麼坐沙發呢？有專家指出，從沙發坐姿可窺探人的內心世界，不論你習慣盤腿而坐、隨興癱坐或蜷縮角落，每種姿勢背後都有其涵義。以下請見心理學專家瓦尼克（Rebekah Wanic）與Sofa Club合作，分析5種坐姿代表的性格密碼。

20小時前

台中4大轉運站房價對比　西屯最高、中區看漲

台中市近年積極推動各項重大建設，不僅磁吸大量人口遷入，也促使捷運、高鐵站等高人流區域房價成長，連市中心四大國道客運轉運站點，也成為房市一大利多。其中，以西屯的轉運站行情最高。早期開發的中區大台中轉運站，房價補漲態勢則最強烈。

21小時前

小狗見沙發被佔滿艱難爬出　跑去擠姊旁邊的隙縫求貼貼

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

打掃驚見地下室　遭前屋主寄生7..

同樣850萬小宅「選府中or南..

年薪800萬還是買不起　夫妻無..

房東突漲房租　三寶媽租不起房「..

真人版寄生上流！　地下傳「恐怖..

他想一輩子租房！網打臉：累積租..

平均每2.7天賣1間！　北台灣..

護國神山罩住！　楠梓房市交易量..

好消息！北市「整宅公辦都更」門..

台中4大轉運站房價對比　西屯最..

ETtoday房產雲

最新新聞more

專家說溜嘴「新青安該OUT」？..

北台灣「新青安」最熱路段曝　在..

他想一輩子租房！網打臉：累積租..

台中首購10大熱門路段「前2都..

真人版寄生上流！　地下傳「恐怖..

打掃驚見地下室　遭前屋主寄生7..

同樣850萬小宅「選府中or南..

護國神山罩住！　楠梓房市交易量..

沙發曝性格密碼！　專家解析5種..

台中4大轉運站房價對比　西屯最..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366