同樣850萬小宅「選府中or南勢角？」　答案一面倒

▲府中站。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前看中兩間小坪數的中古屋，分別位在板橋府中站和南勢角站附近，開價同樣是850萬，屋齡、坪數都相仿，於是發文求問「針對機能、治安、消費等，會如何取捨？」沒想到，網友們答案一面倒，紛紛選擇府中站。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，目前他看中兩間中古屋，都是開價850萬元，其一是位在板橋府中站，總坪數10.95坪、室內8.5坪，屋齡30年，樓層為9樓（共11樓），然後管線全更新，廁所衛浴防水重做，距捷運站450公尺；另一間位在南勢角站，11.12坪，屋齡28年，樓層為8樓（共11樓），離捷運站約400公尺，目前有租客、也有裝潢，感覺是有重新翻修。

原PO接著表示，自己在南京復興站附近上班，想求問廣大網友「針對兩者環境機能、治安和消費等，會怎麼取捨？兩間的格局差不多，銀行鑑價要再問，謝謝大家。」

對此，網友們一面倒選府中站，「最優的藍線，且一站就新板特區，更為保值」、「府中地點跟屋況完勝」、「南勢角跟府中，當然選府中」、「當然是府中站，地理、人文、素質都完勝」、「府中~」。

不過，也有在地人中肯表示，「如果兩者室內坪數一樣，有沒有挑高也一樣，就挑管委會跟周遭環境，凡是說管線全更新跟衛浴有重做的，聽聽就好，不清楚藍線那間位置周遭如何，單就生活壓力來說，南勢角生活壓力比較低，吃喝消費選擇多，以上是自住的參考條件，如果是純投資就建議考慮藍線那間。」

另外，還有內行提醒，能夠做15坪以內貸款的銀行較少，15-18坪最多貸6-7成，要記得親洽銀行做確認。