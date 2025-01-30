台積工程師來了！　家長搶卡位高雄首間園區實中

▲台積電在高雄楠梓的首座晶圓廠工程師陸續進駐，家長最關心的就學問題，高雄首間園區實驗中學「橋科實中」預計2028年8月開校。（圖／高雄市工務局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在高雄楠梓的首座晶圓廠，去年12月起移入數百台半導體設備，工程師陸續進駐，而家長最關心的就學問題，高雄首間園區實驗中學「橋科實中」預計2028年8月開校，屆時可供逾2千位學生就讀，信義房屋專家表示，楠梓房價多為3字頭可入手。

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「國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程」進入發包階段，該校位於橋新六路、新南一街、新南二街及經武路之間，規劃從幼兒園到高中，預計2028年8月竣工開校，屆時班級數將有70 班，可供約逾2千位學生就讀，讓科技人才在地紮根。

高雄市工務局指出，該校鄰近橋頭地方法院、高雄都會公園、高雄大學，周邊交通便利，包括捷運R22青埔站與未來的紫線捷運站，為學校師生提供良好的通勤條件。而該校將成為高科技廊帶的教育核心，不僅服務鄰近科學園區內的員工子女，也為周邊設籍居民提供高品質的教育選擇。

而在地人陸續分享橋科實中招生訊息，有地方媽媽在臉書粉專《左營楠梓人》透露，高科實中目前先借用右昌國中校舍教室招收學生，國小部一年級3班、每班29人，國中部一年級3班、每班30人，而除了收園區生，其他非園區生為2025年2月19日前，設籍在橋頭區新莊里8-10、14-18鄰、甲北里，楠梓區藍田里8、10、16、17鄰、翠屏里的新生。

▲台積電高雄廠第一波進駐的工程師，多在去年12月底前都已購屋入住。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源表示，高科技產業帶來高端科技人才，不僅外來人口移入，產業升級提升人才素質，且穩定的工作機會可帶動整體消費產業鏈，居住需求也將提升房市買氣。

信義房屋楠梓店專員徐暐倫表示，台積電高雄廠第一波進駐的工程師，多在去年12月底前都已購屋入住，今年農曆年後還有第二波工程師將入駐，屆時將為房市再增添動能。

徐暐倫表示，高大特區因成屋大樓較多，該區有約75棟社區大樓，大多為屋齡5~6年，目前5年內的社區大樓，平均單價33~37萬，5年以上的社區大樓，平均單價30~33萬，都還在3字頭可入手，因選擇性多，吸引不少家長詢問學區宅。

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