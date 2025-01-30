ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台積工程師來了！　家長搶卡位高雄首間園區實中

▲▼ 。（圖／高雄市工務局）

▲台積電在高雄楠梓的首座晶圓廠工程師陸續進駐，家長最關心的就學問題，高雄首間園區實驗中學「橋科實中」預計2028年8月開校。（圖／高雄市工務局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在高雄楠梓的首座晶圓廠，去年12月起移入數百台半導體設備，工程師陸續進駐，而家長最關心的就學問題，高雄首間園區實驗中學「橋科實中」預計2028年8月開校，屆時可供逾2千位學生就讀，信義房屋專家表示，楠梓房價多為3字頭可入手。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

「國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程」進入發包階段，該校位於橋新六路、新南一街、新南二街及經武路之間，規劃從幼兒園到高中，預計2028年8月竣工開校，屆時班級數將有70 班，可供約逾2千位學生就讀，讓科技人才在地紮根。

高雄市工務局指出，該校鄰近橋頭地方法院、高雄都會公園、高雄大學，周邊交通便利，包括捷運R22青埔站與未來的紫線捷運站，為學校師生提供良好的通勤條件。而該校將成為高科技廊帶的教育核心，不僅服務鄰近科學園區內的員工子女，也為周邊設籍居民提供高品質的教育選擇。

而在地人陸續分享橋科實中招生訊息，有地方媽媽在臉書粉專《左營楠梓人》透露，高科實中目前先借用右昌國中校舍教室招收學生，國小部一年級3班、每班29人，國中部一年級3班、每班30人，而除了收園區生，其他非園區生為2025年2月19日前，設籍在橋頭區新莊里8-10、14-18鄰、甲北里，楠梓區藍田里8、10、16、17鄰、翠屏里的新生。

▲▼ 高雄,楠梓,楠梓漢,高大特區,, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電高雄廠第一波進駐的工程師，多在去年12月底前都已購屋入住。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高三區協理周清源表示，高科技產業帶來高端科技人才，不僅外來人口移入，產業升級提升人才素質，且穩定的工作機會可帶動整體消費產業鏈，居住需求也將提升房市買氣。

信義房屋楠梓店專員徐暐倫表示，台積電高雄廠第一波進駐的工程師，多在去年12月底前都已購屋入住，今年農曆年後還有第二波工程師將入駐，屆時將為房市再增添動能。

徐暐倫表示，高大特區因成屋大樓較多，該區有約75棟社區大樓，大多為屋齡5~6年，目前5年內的社區大樓，平均單價33~37萬，5年以上的社區大樓，平均單價30~33萬，都還在3字頭可入手，因選擇性多，吸引不少家長詢問學區宅。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：楠梓實驗中學台積電橋科實中高雄信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「生不如死」超高齡時代　台中新4大醫療園區房市看俏

台灣有機會在2025年邁入超高齡社會，趨勢使然推動醫療及長照需求持續湧現，醫院也從嫌惡設施躍升為房市新寵兒，台中近期將有四個醫療院所成形中。專家認為，橘世代、準退休族因「銀彈充足」，較不受近期政府打房、貸款成數限制，也讓周邊房市看俏。

4小時前

忘拔充電器！正妹回家「住處燒光」焦黑慘況曝　1張廢墟照意外瘋傳

中國海南省近日發生一起充電器引發的火警，一名年輕女子出門忘記拔充電器，疑似因線路老舊及長時間通電引發火災，導致家中幾乎全毀，傢俱家電無一倖免，連牆壁都需要重新粉刷，不過女子選擇以樂觀態度面對，甚至比YA拍照留念，意外引發網友關注。

5小時前

台積工程師來了！　家長搶卡位高雄首間園區實中

台積電在高雄楠梓的首座晶圓廠，去年12月起移入數百台半導體設備，工程師陸續進駐，而家長最關心的就學問題，高雄首間園區實驗中學「橋科實中」預計2028年8月開校，屆時可供逾2千位學生就讀，信義房屋專家表示，附近楠梓成屋房價多為3字頭可入手。

6小時前

女辭職帶2毛孩「一起住特斯拉」旅行　沒租房每月省下6萬多元

加拿大一名女子在新冠肺炎流行期間選擇辭掉工作，帶著寵物貓狗一起搬到特斯拉上居住，同時開車到處旅行，她將特殊的生活方式分享到網路上爆紅，每月還成功省下2千美元（約台幣6萬多元）花費。

6小時前

2025高雄新商場一口氣開2間　百貨宅最低2字頭可入手

2025年又有新商場可以逛！南台灣有2家百貨將開幕，分別位於高雄的流行音樂中心珊瑚礁群場域的「FOCUS13」、「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期也在今年底試營運，百貨零售市場戰火再起，根據實登統計，周邊百貨宅房價還有2字頭。

8小時前

爸媽想看孫發現「沒客房住」超火　女被罵自私傻：住飯店不行嗎

國外一名女子在網路上表示，由於她和老公都可以遠距上班，所以想把家中客房改成辦公室使用，沒想到遭到父親責備自私，因為這樣對方前來拜訪時只能睡飯店，讓她覺得非常委屈，上網詢問網友意見。

8小時前

家附近蓋新大樓！他碰1情況怒了「不都有附車位？」　網卻不挺

一名網友發文抱怨，住家附近的新大樓交屋後，原本空曠的路邊，被汽機車「停好停滿」，害他們這些老住戶都沒得停，不禁質疑「大樓不是都有附加車位嗎？」然而，眾人看完卻不挺，反倒吐槽「路邊車位大家都可以停。」

8小時前

台南市社宅各區同步！　「5561戶社宅」興建中

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。住都中心在台南市規劃了19案，其中已經在興建中的有10案、已決標待興建的9案。

9小時前

高雄預售解約最多在三民　在地：2千萬以上資金最卡

去年9月央行祭出第七波信用管制後，房市買氣直接降到冰點，預售屋逐漸浮現解約潮。根據實價登錄統計，高雄預售案2024年解約件數前三名行政區，以三民區居冠，達30件最多，其次為楠梓區29件，第三名則是鼓山區16件。

10小時前

2024台中預售解約94件　3屯區「賣多解多」占全市6成

統計台中市2024年各行政區預售建案解約件數總共94件，以北屯區22筆居冠，西屯區18筆居次，南屯區10筆，3區合計達50件，占整體近6成，成為預售解約重災區。

11小時前

【反壁咚教學】女大生被同學示範羞喊：我愛上妳了XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

恐怖房客留200瓶尿　房東開門..

英女花80多萬在這國「買到超大..

忘拔充電器家被燒了　正妹比YA..

50K女友邀同住「卻開口要租金..

爸媽想看孫卻「沒客房住」　女被..

2024台中預售解約94件　3..

排水孔堵塞怎麼辦？　省錢妙招1..

北台灣預售解約戶竹北登冠　專家..

同樣850萬小宅「選府中or南..

年薪800萬還是買不起　夫妻無..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「生不如死」超高齡時代　台中新..

忘拔充電器家被燒了　正妹比YA..

台積工程師來了！　家長搶卡位高..

女帶2毛孩住特斯拉旅行　比租房..

2025高雄新商場一口氣開2間..

爸媽想看孫卻「沒客房住」　女被..

家附近蓋新大樓！他碰1情況怒了..

台南市社宅各區同步！　「556..

高雄預售解約最多在三民　在地：..

2024台中預售解約94件　3..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366