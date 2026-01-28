總接案量2255億元　海悅蟬聯7年10大代銷龍頭

▲2025年10大代銷接案總銷金額為8096.24億元，較前年萎縮逾12%。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

2025年全台10大代銷出爐，海悅接案總銷2255億元，連續7年奪下龍頭寶座。而本屆最大黑馬是聯碩，憑藉台南東區「國城寳實」大案，年度接案總銷衝到近500億元，年增近3倍，首次入榜。

2025年房市在政策調控與買氣降溫的雙重夾擊下，新建案推案保守，數字科技（5287）旗下591新建案統計，2025年10大代銷接案總銷金額為8096.24億元，較前年萎縮逾12%，

10大代銷仍由海悅廣告持續穩坐第一，儘管受信用管制與建商推案保守影響，接案總銷微幅修正6%，但總銷仍達2255億元，連續7年奪下龍頭寶座。

▲2025年全台10大代銷整理 。（AI協作圖／資料來源：591新建案，記者項瀚製作，經編輯審核）

分析師丁彥鈞表示：「海悅2025年營收約74億元、年減26.3%，反映出建商推案縮手，整體市場銷售去化速度放緩，但海悅作為上市公司，每年都需有穩定業績，今年接案量上看5000億元，瞄準剛需相對強勁的精華地段、價格合理的建案，預期仍能在房市不景氣中，保持穩定經營。」

亞軍則是已連續2年緊追在後的新聯陽機構，2025年接案總銷為1865億元，已連續2年緊追海悅，穩居市場第二大，並與季軍新高創廣告拉開明顯差距，反映代銷市場結構出現變化，逐步揮別過往「一強獨大」的格局。

奪下季軍的新高創廣告，2025年接案總銷達805億元，年增近4成，其策略精準鎖定首購剛需熱區，並透過承接「推案王」寶佳建設的穩定案源，在房市逆風中展現極強的抗壓性。

不過，儘管市場推案規模整體縮減，仍有部分代銷業者逆勢繳出傲人成績。像是聯碩地產堪稱年度黑馬，受惠台南東區「國城寳實」單一個案即貢獻400億元，2025年接案總銷衝上496.94億元，年增近3倍，首次入榜。

整體來看，《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「2025年銷市場明顯出現量縮格局，尤其建商推案呈現『北強南弱』趨勢，因此接案重心布局北台灣市場，或是具備百億級指標案支撐的代銷業者，仍能在逆風中展現穩健而強韌的接案實力。」

