國際建築聚落成形　「皇翔ASTER ONE」共榮台北雙星新時代

台北,西區門戶計畫,中華路,皇翔建設,ASTER ONE,捷運。

「皇翔 ASTER ONE」位於中華路約70米林蔭大道首排，地段核心且具備長期增值潛力，未來可望成為西區門戶新地標。

房產中心／綜合報導

在台北雙星正式啟動帶來的國際化磁吸效應下，來自世界級建築團隊的作品正相繼插旗台北西區，形塑一條難得一見的「國際建築卡司大道」。包括台北雙星是由全球百大建築事務所 SOM 操刀，以國際級複合量體重新定義站前門戶；設計亮相後更被視為台北邁向全球舞台的重要象徵。中華郵政塔導入 Zaha Hadid Architects 的流線設計，為北門周邊帶來未來城市語彙，也讓西區更加具備國際建築視野。

皇翔臺北廣場由新加坡 eco.id 規劃，以永續與高端商辦規格打造國門新地標；啟用後迅速補足西區企業總部需求，強化門戶計畫的國際商業能量。而「皇翔 ASTER ONE」則邀請紐約 Handel Architects 打造外觀，以都會雕塑線條結合頂樓公設視野，將國際居住美學帶入中華路首排。四大國際建築卡司齊聚中華路軸帶，使這條大道不僅是交通與商業的核心，更成為展現台北國際城市能量的建築伸展台。

走在中華路約70米林蔭大道上，陽光從樹梢傾瀉而下，街角的全新建築「皇翔 ASTER ONE」正以沉穩姿態崛起。這條大道與仁愛路、敦化南北路並列為台北三大城市軸線，串聯總統府、西門町與北門，象徵著台北從歷史文化核心邁向國際門戶的蛻變。如今，皇翔建設再度以銳利獵地眼光，選擇在此打造新一代精品寓邸，為西區門戶注入嶄新的國際生活美學。

中華路自日治時期以來即為台北的中軸大道，南銜萬華、北接北門，串起總統府、中山堂、西門紅樓與台北車站，見證首都百年發展；且與仁愛、敦化並列為北市三條象徵繁榮與品味的主幹道。而中華路現今更再次從歷史軸線走向國際門戶，而「皇翔ASTER ONE」便是坐落在最珍貴的首排位置。其地段不僅是繁華的象徵，還顯現出關於生活的高度，面對約70米林蔭大道的開闊景觀，緊鄰總統府博愛特區，腳步一轉即入繁華的西門商圈，生活機能、娛樂與文化交融，讓「在城市中心生活」由口號變成現實。

台北,西區門戶計畫,中華路,皇翔建設,ASTER ONE,捷運。

中華路軸線串聯政治、文化與經濟核心，象徵首都百年榮景與城市能量。

如果說地段是靈魂，那麼捷運就是讓生活流動的血管。「皇翔ASTER ONE」距離捷運西門站1號出口僅約2分鐘步行即抵，板南線與松山新店線在此交會，無論通勤或出遊都四通八達、十分便利。向東，一線直達信義計畫區；向北，一站即抵北門，銜接機場捷運A1站，更具備「行李預辦登機」與「行李托運」服務，真正實現「從家門直通國門」的便利生活。這樣的地理條件，也讓「皇翔ASTER ONE」成為許多跨國企業駐外主管、返台台商與專業菁英的理想居所；上下班間的通勤時間縮短，同時提升生活的舒適度與效率，成就現代人最嚮往的「捷運輕生活」。

台北,西區門戶計畫,中華路,皇翔建設,ASTER ONE,捷運。

「皇翔ASTER ONE」距西門站步行僅2分鐘，連結板南線、松山新店線一站即達北門站銜接機場捷運A1站，打造從「家門直通國門」的生活動線。

坐擁地段優勢之外，更重要的是未來潛力。「皇翔ASTER ONE」位於西區門戶計畫的心臟地帶，未來將與總投資預估700億元的「台北雙星大樓」比肩而立，並串聯起E1、E2公辦都更案及投資預估約278億元的中華郵政塔。整體區域預計將帶動近千億元的投資效益，形成一條千億級的商業軸線，讓中華路軸帶再度成為國際企業與金融機構匯聚的新核心。從北車商圈的再開發、郵政總局的改造，到台北雙星飯店與商辦群聚的成形，這裡將蛻變成「國門第一站」的新象徵。對購屋族來說，這不只是住宅，更是置身城市轉型浪潮的投資契機。

台北,西區門戶計畫,中華路,皇翔建設,ASTER ONE,捷運。

「皇翔ASTER ONE」坐落於西區門戶核心，鄰近台北雙星與中華郵政塔，未來將共享千億級建設動能，展現城市國際門面的新風貌。

回到居住的本質，其實要的不過是單純的舒適和靜心。「皇翔ASTER ONE」以動中有靜的姿態，完美詮釋都會寓邸的平衡哲學。家就正對著西本願寺廣場，擁有約2,700坪的綠地廣場，因此與西本願寺廣場間棟距景觀開闊、視野無阻。白天陽光灑落古蹟紅磚與樹梢；夜晚，遠方的北門與總統府燈光勾勒出台北的城市線條；住戶能在繁華與靜謐間自由切換，既可步行至熱鬧的西門町，也能在自家窗邊感受歷史的寧靜。對許多看屋的高端金融與科技業買家而言，這樣的生活節奏，正是「在城市中心卻能喘口氣」的理想選擇。

台北,西區門戶計畫,中華路,皇翔建設,ASTER ONE,捷運。

「皇翔ASTER ONE」正對西本願寺綠帶，享有永久棟距，視野開闊。

而建築品質是皇翔一直堅持的信念。皇翔建設（股票代號2545）成立逾35年，以豪宅與地標級作品聞名，包括信義區「皇翔御琚」與士林「台北士林萬麗酒店」。而中華路首排的「皇翔ASTER ONE」延續品牌一貫高標準，由自家北昌營造全程施工確保穩定品質，外觀設計攜手紐約頂尖建築名擘Handel Architects。Handel Architects全球榮獲累積超過250個設計獎項，作品橫跨從國際頂級酒店到高端住宅，未來皇翔ASTER ONE將以國際視野為台北西區注入新奢尚生活。專案經理表示：「現今原物料波動大，許多中小建商因成本壓力延宕工期，但皇翔建設能憑藉完整營造體系，穩健完成每個細節。」

並且皇翔建設近年也在台北推出引發話題的高端建築，像是「皇翔柏悅」成為區域熱銷高端住宅指標，「皇翔ASTER ONE」則在實價登錄寫下亮眼成交新高；尤其「皇翔ASTER ONE」在台北雙星議題的帶動，其由紐約Handel Architects打造的外觀設計，更讓建築量體呈現精緻雕塑般的城市線條，再加上稀少的70米中華路林蔭首排、鄰千坪西本願寺綠地廣場，使其在市場上成為高端客戶與自住菁英的共同首選。銷售團隊透露，目前買方多為高階企業主、金融與科技主管、及海外華僑回台置產，亦有不少家長為子女提前跨區置產，皆看中「地段＋品牌」的保值性。

台北,西區門戶計畫,中華路,皇翔建設,ASTER ONE,捷運。

皇翔建設結合北昌營造一條龍品質，全案由自家團隊統籌施工，穩健工法延續品牌一貫信任。

「皇翔ASTER ONE」規劃地上15層、地下6層，坪數介於15至28坪， 2、3樓規劃為事務所產品，適合創業空間或自媒體錄影室等多元用途，成為創業者與專業菁英的理想據點。4樓以上則為住宅，頂樓規劃公設空間，可遠眺101與總統府軸線夜景。現場樣品屋展示了15坪高坪效格局，整體採光明亮、動線靈活。這樣的設計讓單身族、小家庭與置產族都能找到適合自己的空間。對自住者而言，便利與質感兼具；對投資族而言，則是兼具出租彈性與長期價值的選擇。

台北,西區門戶計畫,中華路,皇翔建設,ASTER ONE,捷運。

紐約精品飯店為靈感國際奢尚寓所。

從仁愛的政經中軸、敦化的時尚大道，到如今的中華路軸線，台北的黃金三脈各自延伸著城市故事。「皇翔ASTER ONE」為這條林蔭大道寫下全新篇章以雙捷運便利、國際建築聚落與上市品牌的穩健力，定義台北西區的新高度。皇翔建設不僅是蓋房子，更是要為城市留下一種生活的樣貌。當雙子星計畫逐步成形、當北門與中華路再次成為國際的起點，「皇翔ASTER ONE」將成為這段蛻變的象徵，一棟能讓人看見未來、安身於當下的城市寓邸。

ASTER ONE：https://asterone.com.tw/

