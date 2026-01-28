東區門牌藏驚喜！　台南「最俗路段」總價735萬買得到

▲2025年前3季台南主要行政區低總價路段前5名，東區「崇善路」以平均鑑估房價735萬元奪冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南市區還有沒有「低總價」可撿？根據金融聯徵中心新增房貸資料，盤點2025年前3季主要行政區低總價路段前5名，最親民路段竟由東區「崇善路」拿下，平均鑑估房價735萬元「接地氣之冠」。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料，盤點2025年前3季台南市主要行政區中，平均鑑估房價最親民的5大路段，東區「崇善路」以平均鑑估總價735萬元、平均面積22.7坪奪冠。

台灣房屋台南富裕加盟店店長林依依指出，崇善路銜接林森路一段、中華東路三段等主要幹道，儘管掛東區門牌，但由於該路段高屋齡物件比例高，加上位置位於東區外圍，使得房價水位相對市中心來得親民。

林依依分析，正臨崇善路屋齡30~40年以上透天宅，因臨主幹道且帶店面效益，總價多在2000萬元以上。而千萬元以下多落在街巷內，40年以上中古透天約700~800萬元。若是大樓、華廈的低總價產品，則多以小套房型態為主，新屋總價約600萬元左右，吸引首購與小資族。

▲2025年台南市低總價路段TOP5。資料來源：財團法人金融聯徵中心、台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，目前5大親民路段的低總價產品，主要集中在「成熟商圈老宅」與「重劃區小宅」2大類型。不過從核貸結構來看，台南各路段鑑估房價千萬元以內的核貸物件占比，已從約5成縮水至2025年的不到4成，顯示低總價宅的入手門檻正持續收緊。

另外，住商不動產高屏澎區協理林祺博也指出，台南在南科與交通建設題材利多下，房價一路墊高，加上土地與營建成本同步攀升，房價明顯上漲，購屋族不是坪數越買越小，就是在相同預算下，在市區只能選擇屋齡較高的物件。

