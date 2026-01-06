ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

林口人口紅利撐起房價天際線！「璽來登帝璽」坐鎮A9地王核心　科技菁英搶進飯店宅指標

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

▲家悦與家泰雙強聯手在林口A9地王核心打造29層制震崗石地標「璽來登帝璽」。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

深耕林口多年的家悦建設與家泰建設再度攜手，於林口核心地段推出代表作「璽來登帝璽」。該案坐落於文化三路與八德路口的黃金角地，展現出地王之姿，並以樓高29層的制震崗石建築，重新定義區域高端居住的品味與格調。兩大建商過去已合作推出「璽來登日朗」、「愛家滙」等口碑個案，此次匯聚成功經驗，以全新「5H」品牌概念，深度契合林口未來發展趨勢，為區域帶來更高層次的居住價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人口與產業雙引擎　林口未來紅利爆發

林口近年來的人口成長動能極為強勁，根據最新房市觀察，林口重劃區因房價具競爭力且生活機能完善，吸引大量年輕首購族與高科技人才移入。家悦建設董事長蔡朝發指出，林口人口從早期的7、8萬人成長至今已近14萬人，區域內高所得年輕族群的進駐，且「區域內教育資源豐富，擁有17所國中小及多所國際學校」，適合育兒成長的環境，帶動了強大的購屋需求。隨著艾司摩爾進駐林口設廠、東森集團總部、三井Outlet二期以及新北AI+智慧園區的持續推進，預計未來3年內，林口將再增加2萬名就業與設籍人口，強勁的人口紅利將進一步鞏固區域發展的前景。

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

黃金八公里廊道核心　A9捷運首排價值

聯真不動產蘇煒棠協理表示，林口目前的成長動能來自於強大的產業推力，他進一步分析：「很多人都嚮往可以住在飯店、百貨公司和捷運站旁邊，擁有這些條件的在雙北市現在都是要100多萬。」蔡朝發董事長也強調，在產業推力下，林口匯聚了國家檔案館、郵政物流園區與媒體園區，因此成為高科技人才的聚落，房價已能與三重、蘆洲及板橋副都心等地平起平坐。

而正處於「黃金八公里」AI廊道核心地帶的「璽來登帝璽」，基地距離機場捷運A9站僅約200至300公尺，周邊匯聚時尚都會與燙金商業核心，步行不到2分鐘即可抵達捷運站；在林口都會旗艦區正式成形的當下，「璽來登帝璽」的地段優勢讓住戶能輕鬆跨越國際都會生活圈。

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

導入星級酒店服務　成就奢華居家氛圍

產品規劃部分，「璽來登帝璽」特別引進精緻的星級酒店式服務，讓住戶回到家就像住進國際飯店寓所。全案規劃18坪2房、26～31坪3房格局，並設計大氣精緻的公設空間。家泰建設董事長王維聖強調，為了創造優質的居住環境，社區大門設有嚴謹管制，並運用大面積石材打造氣派大廳與公設；從大廳一路延伸至居家室內，每一處細節都展現出高奢品味，讓摩登時尚成為生活的標準配備。

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

全棟制震精工規格　守護住戶安全與品質

為了確保建築的長久價值與居住安全，「璽來登帝璽」在建築工法與建材選用上採取最高規格；導入全新「5H」品牌概念，將高品質、健康、精緻生活與溫馨家園融合，為林口首座全棟制震崗石建築，全棟採用日本住友理工制震系統，並設置制震壁來強化結構安全性。此外，室內配備日本YKKAP氣密窗、8+8膠合強化玻璃以大幅提升隔音與氣密性，並安裝德國Greenweb防霾紗窗守護居家空氣品質，真正實踐「為林口而建」的居住承諾，提供住戶健康且安穩的避風港。

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

▲▼林口,家悦建設,家泰建設,璽來登帝璽,A9,AI,科技,學區,房價。（圖／翻攝自影片）

家悦建設與家泰建設憑藉著穩紮穩打的實力與對林口居住習慣的深度理解，真正做到「為林口而建」。在機能逐步成熟、擁有整齊市容與大面積公園綠地的林口新市鎮，「璽來登帝璽」不僅是兩家建設公司雙強聯手的里程碑，更是購屋族入主A9捷運首排地王的珍稀機會。

關鍵字：林口家悦建設家泰建設璽來登帝璽A9AI科技學區房價

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

設計師的6大臥室秘訣　打造五星級飯店睡眠感

想讓臥室擁有五星級飯店的舒適與質感，從來不靠浮誇裝潢，而是藏在那些看似微小、卻每天真實影響生活的細節裡。只要掌握床品、色彩、氣味與收納的節奏，就能讓日常起居空間，自然流露精品飯店般的從容氛圍。

5小時前

房價搭電梯、薪資爬樓梯　家戶分裂引爆「蝸居潮」

台中穩居全台第二大城，截至2025年底總人口已達286.8萬人，但房市正面臨「家戶結構劇變」與「金融管制衝擊」的雙重夾擊，讓每戶平均僅2.46人。信義房屋專家認為，台中恰好碰上前幾年房價大幅上漲，購屋民眾只能用居住空間換取預算空間。

5小時前

牆面刷對色就差很多！男星分享居家配色心法：點名最愛「黑色」

想替家中換個新氣象，其實不必大動工程，一桶油漆就能帶來立竿見影的改變。然而，面對滿牆色票，「房間到底該刷什麼顏色？」往往成了最讓人猶豫的一題。

8小時前

科技業領台股站3萬點　4大科學園區周邊房價反走跌

半導體龍頭領漲，台股站上3萬點，但觀察台灣5大科學園區週邊房價，其中4區房價下跌，其中中科沙鹿區大跌超過1成。僅嘉義科學園區的太保、朴子仍維持漲勢。

8小時前

高槓桿屋主資金斷鏈　七期市政路豪宅2戶同時淪法拍

台中市西屯區七期重劃區豪宅市場出現「難兄難弟」，位於市政路上的知名豪宅案「國家一號院」，罕見同時有2戶中高樓層戶別出現在法拍市場。根據法拍公告，這2戶分別位於13樓與16樓，專家指出，由於一拍底價略高於市場行情，預計一拍流標機率大。

8小時前

2026房市高唱「碎心戀」　顏炳立：炒過頭區將跌10%

「房市冷卻、消除民眾對價格的預期上漲心理，央行做到了。但價格沒有明顯掉下來，民怨仍在，估2026年央行不會鬆綁第七波管制。」戴德梁行董事總經理顏炳立說。但同時，經濟表現也是房市光明燈，他認為，2026年交易量不會更糟，將呈現量平、價緩修格局。

10小時前

銀行獨寵年收百萬「優貸族」　利率2.42％輾壓高薪族

受到限貸令影響，2025年全台買賣移轉量降至8年新低。2024年第三季樣本數原有6萬多件，2025年同期僅剩3萬7747件，減幅達38％。同期間，平均房貸利率從2.23％上升至2.44％，平均核貸成數則由73.6％下滑至71.8％。

10小時前

林口人口紅利撐起房價天際線！「璽來登帝璽」坐鎮A9地王核心　科技菁英搶進飯店宅指標

深耕林口多年的家悦建設與家泰建設再度攜手，於林口核心地段推出代表作「璽來登帝璽」。該案坐落於文化三路與八德路口的黃金角地，展現出地王之姿，並以樓高29層的制震崗石建築，重新定義區域高端居住的品味與格調。

10小時前

忠孝東路四段租金慘腰斬　甜點店月省17萬卡位

台北市忠孝東路四段、Zara隔壁精華店面過去由美妝護膚品牌FANCL承租，每月租金40萬元，過了9年租金近乎腰斬，跌到23萬元，由甜點店接手。在地房仲表示，東區空置率已大幅下降，租金價碼也已落底。

11小時前

「惠宇新聚」復刻高質感建築語彙　3米6挑高宅！共築永續綠意生活

住宅市場隨著人口結構與生活型態轉變，購屋族對於交通便利、生活環境與建築品質的要求明顯提升，《ET即賞屋》主持人朱琦郁實地走訪竹北指標建案「惠宇謙和」，感受惠宇建設堅持的品牌精神與獨到生活美學，這份對建築品質的極致追求，同樣體現在苗栗頭份的全新作品「惠宇新聚」，呈現優質居住選擇路徑。

12小時前

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房市核彈現形！　全台建商被迫停..

最愛什麼公設？房產達人首推「2..

洗澡超冷「1家電用了超有感」　..

買方寧保現金流求下車　台中「偽..

憲哥、小豬鄰居賣房獲利千萬　高..

3700萬買到海砂屋！　 賣方..

南港又有社宅開工！ 88戶20..

高槓桿屋主資金斷鏈　七期市政路..

租客變屋主！　SUBARU潭子..

忠孝東路四段租金慘腰斬　甜點店..

ETtoday房產雲

最新新聞more

臥室打造五星級飯店睡眠感6秘訣

房價搭電梯、薪資爬樓梯　家戶分..

牆面刷對色！男星居家配色心法

科技業領台股站3萬點　4大科學..

高槓桿屋主資金斷鏈　七期市政路..

2026房市高唱「碎心戀」　顏..

銀行獨寵年收百萬「優貸族」　利..

林口人口紅利撐起房價天際線！「..

忠孝東路四段租金慘腰斬　甜點店..

「惠宇新聚」復刻高質感建築語彙

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366