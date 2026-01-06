林口人口紅利撐起房價天際線！「璽來登帝璽」坐鎮A9地王核心　科技菁英搶進飯店宅指標

▲家悦與家泰雙強聯手在林口A9地王核心打造29層制震崗石地標「璽來登帝璽」。（圖／翻攝自影片，下同）

深耕林口多年的家悦建設與家泰建設再度攜手，於林口核心地段推出代表作「璽來登帝璽」。該案坐落於文化三路與八德路口的黃金角地，展現出地王之姿，並以樓高29層的制震崗石建築，重新定義區域高端居住的品味與格調。兩大建商過去已合作推出「璽來登日朗」、「愛家滙」等口碑個案，此次匯聚成功經驗，以全新「5H」品牌概念，深度契合林口未來發展趨勢，為區域帶來更高層次的居住價值。

人口與產業雙引擎 林口未來紅利爆發

林口近年來的人口成長動能極為強勁，根據最新房市觀察，林口重劃區因房價具競爭力且生活機能完善，吸引大量年輕首購族與高科技人才移入。家悦建設董事長蔡朝發指出，林口人口從早期的7、8萬人成長至今已近14萬人，區域內高所得年輕族群的進駐，且「區域內教育資源豐富，擁有17所國中小及多所國際學校」，適合育兒成長的環境，帶動了強大的購屋需求。隨著艾司摩爾進駐林口設廠、東森集團總部、三井Outlet二期以及新北AI+智慧園區的持續推進，預計未來3年內，林口將再增加2萬名就業與設籍人口，強勁的人口紅利將進一步鞏固區域發展的前景。

黃金八公里廊道核心 A9捷運首排價值

聯真不動產蘇煒棠協理表示，林口目前的成長動能來自於強大的產業推力，他進一步分析：「很多人都嚮往可以住在飯店、百貨公司和捷運站旁邊，擁有這些條件的在雙北市現在都是要100多萬。」蔡朝發董事長也強調，在產業推力下，林口匯聚了國家檔案館、郵政物流園區與媒體園區，因此成為高科技人才的聚落，房價已能與三重、蘆洲及板橋副都心等地平起平坐。

而正處於「黃金八公里」AI廊道核心地帶的「璽來登帝璽」，基地距離機場捷運A9站僅約200至300公尺，周邊匯聚時尚都會與燙金商業核心，步行不到2分鐘即可抵達捷運站；在林口都會旗艦區正式成形的當下，「璽來登帝璽」的地段優勢讓住戶能輕鬆跨越國際都會生活圈。

導入星級酒店服務 成就奢華居家氛圍

產品規劃部分，「璽來登帝璽」特別引進精緻的星級酒店式服務，讓住戶回到家就像住進國際飯店寓所。全案規劃18坪2房、26～31坪3房格局，並設計大氣精緻的公設空間。家泰建設董事長王維聖強調，為了創造優質的居住環境，社區大門設有嚴謹管制，並運用大面積石材打造氣派大廳與公設；從大廳一路延伸至居家室內，每一處細節都展現出高奢品味，讓摩登時尚成為生活的標準配備。

全棟制震精工規格 守護住戶安全與品質

為了確保建築的長久價值與居住安全，「璽來登帝璽」在建築工法與建材選用上採取最高規格；導入全新「5H」品牌概念，將高品質、健康、精緻生活與溫馨家園融合，為林口首座全棟制震崗石建築，全棟採用日本住友理工制震系統，並設置制震壁來強化結構安全性。此外，室內配備日本YKKAP氣密窗、8+8膠合強化玻璃以大幅提升隔音與氣密性，並安裝德國Greenweb防霾紗窗守護居家空氣品質，真正實踐「為林口而建」的居住承諾，提供住戶健康且安穩的避風港。

家悦建設與家泰建設憑藉著穩紮穩打的實力與對林口居住習慣的深度理解，真正做到「為林口而建」。在機能逐步成熟、擁有整齊市容與大面積公園綠地的林口新市鎮，「璽來登帝璽」不僅是兩家建設公司雙強聯手的里程碑，更是購屋族入主A9捷運首排地王的珍稀機會。