「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

▲「台北雙星」預計在2027年完工，台北市西區大翻轉。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「台北雙星」將在2027年完工，台北市西區大翻轉，周圍房市表現如何？最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋雙子星店長林豐建，介紹北車後站商圈中古房價親民，總價2000多萬元入手2房大樓，且選擇還不少，另外該區雖整體屋齡高，但土地多為商業區，改建效益高。

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林豐建表示，西區門戶計畫範圍主要是，中山北路到環河北路、市民大道到忠孝西路，近年區內有6大開發案，除了最指標的台北雙星大樓，還有公辦都更案明日台北埕、台北郵局改建案、洛陽停車場改建案、皇翔台汽北商辦、日勝生商辦，共8棟建物，有些已落成啟用。

其中，台北雙星大樓為六鐵共構，結合飯店、展演空間、商辦、許多公共設施，將成為台北第二高樓，預計在2027年完工、2029年正式啟用。林豐建說：「啟用後將帶動周邊經濟效益，你去想像，以後信義計畫區一半的人潮過來，會有多驚人。」

然而，區域周邊的房價如何？林豐建指出，北車後站商圈，也就是承德路到環河，南京西路以南一帶，房價沒有想像中的貴，且屋齡20年的社區大樓達20棟左右，成交單價8~9字頭，總價3千萬元可買到2房，「在台北市交通那麼精華的區段，這價格屬實少見。」

▲林豐建指出，總價3千萬元內可入手，北車後站商圈屋齡20年內的大樓2房。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

迪化街也值得關注。不過，林豐建表示，由於該區古蹟、歷史建物多，買方大多是開發商，用來作為容積移轉使用，另外由於台北雙星將帶動區域繁榮，因此店面物件也值得置產客關注。

林豐建強調，北車周圍早期開發，土地多為商業區，容積率高，因此都更改建效益大，未來會有更多新案出現，「且觀察區域新案，房價比中古大樓高出許多，有些甚至相差到1倍，而這也顯示出中古屋的高CP值與未來增值性。」

在大同區北車周圍買房，有什麼缺點或要留意的嗎？林豐建建議：「若是自住買方，要注意該區都更開發狀況，免得花了不少成本裝潢進駐後，成為都更最後的不同意戶。」另外，該區除了公廟不少，也由於環境較老舊，因此停車位數量不多。





▲大同區有不少建商插旗都更改建。（圖／記者項瀚攝）

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