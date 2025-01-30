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2025高雄新商場一口氣開2間　百貨宅最低2字頭可入手

記者張雅雲／高雄報導

2025年又有新商場可以逛！南台灣有2家百貨將開幕，分別位於高雄的流行音樂中心珊瑚礁群場域的「FOCUS13」；「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期也在今年底試營運，百貨零售市場戰火再起，根據實登統計，周邊百貨宅房價還有2字頭。

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▲▼ FOUUS13、三井2期 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南台灣有2家百貨將開幕，分別位於高雄的流行音樂中心珊瑚礁群場域的「FOCUS13」。（圖／記者張雅雲攝）

▲▼ FOUUS13、三井2期 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「三井MITSUI OUTLET PARK」2期，預計今年完工，Q4試營運。（圖／記者張雅雲攝）

南台灣近年商圈景氣逐漸往百貨公司周邊轉移，今年將有2家新商場將開幕，包括台南知名林百貨結合關係企業，首度進駐高雄，在流行音樂中心的珊瑚礁群場域，打造新商場「FOCUS13」，佔地約2100坪，預計最快Q1試營運，串聯高流的演唱會經濟，形成更年經化且潮流的商圈。

另一家「三井MITSUI OUTLET PARK」2期，位於台南高鐵站附近，打造地上4樓商場，新增約 50家專櫃，預計今年完工，Q4試營運，將引進日系品牌、排隊餐廳等，串聯1期OUTLET，為台南高鐵特區注入新的活水。

區域 名稱 位置 2022年房價 2023年房價 2024年房價 開幕
台南 Mitsui Outlet Park台南2期 歸仁高鐵特區 22.4萬 30.8萬 31.7萬 預計Q4
高雄 FOCUS13 高雄流行音樂中心的珊瑚礁群 22.7萬 24.7萬 26.3萬 預計最快Q1

▲南部今年將開幕新商場。資料來源：內政部實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心。（ETtoday製表）

根據台灣房屋趨勢中心統計，「FOCUS13」位於高雄流行音樂中心，生活圈近3年大樓均價從22.7萬元上漲至26.3萬元，微幅上漲15.8%。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析，鹽埕區是高雄最早發展商圈，已往多為封閉生活圈，均為在地人購屋，但該區近年受亞灣區開發與駁二、高流觀光熱潮興起，磁吸建商大舉進駐推案。

▲▼ FOUUS13、三井2期 。（圖／記者張雅雲攝）

▲部分愛河高樓層景觀宅，預售案已出現6字頭價格，房價已有一波飆漲。（圖／記者張雅雲攝）

近一年鹽埕區交易呈現兩極化，屋齡不是極新就是極老，從房價來看，中古屋每坪1字頭還有找，新成屋均價則已站穩3字頭。劉沛緹說：「部分愛河高樓層景觀宅，預售案已出現6字頭價格，房價已有一波飆漲。」

另一家今年將試營運的三井OUTLET 2期位於歸仁的高鐵特區，近年因建設陸續完工，又有綠能產業題材，吸引愈來愈多建商搶進推案，該區也從2022年大樓均價22.4萬元漲至2024年31.7萬元，大幅出現4成漲幅。

▲▼台南,高鐵特區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高鐵特區具備產官學發展強大潛力，近來區域新案陸續推出，多數建商聚焦在三井MITSUI OUTLET PARK周邊開發。（圖／記者張雅雲攝）

麟裕國際銷售總經理謝宗澂表示，高鐵特區具備產官學發展強大潛力，近來區域新案陸續推出，多數建商聚焦在三井MITSUI OUTLET PARK周邊開發，福裕事業2022年11月以總價10.3億元的購入高鐵大道與高鐵五路口基地，換算每坪地價53.47萬元成為該區地王，去年推出預售大樓「坐忘林」。

謝宗澂分析，目前區域所有新案每週都有成交，主因高鐵特區具台南捷運題材，加上之前AMD宣布插旗台南沙崙設立研發中心，使該區房市能見度高，區域多以首購型大樓為主，總價多控制約1500萬元，適用新青安貸款，吸引不少南科工程師，以及在地首購、換屋族群搶進，帶動區域買氣不墜。

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關鍵字：商場高雄台南新開幕百貨百貨宅

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