台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象　在地：通勤時間看熱區





▲台積電如何撐起台科房市一片天？（圖／ET資料照）



記者項瀚／綜合報導

台積電如何撐起台科房市一片天？最新一集《地產詹哥老實說》邀請有巢氏房屋台南經管會長許品謙，分析南科房市近年變化，是如何從最初「南科人不住南科」演變成如今盛況。此外，他也點名出2大南科的熱門購屋區塊。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析南科周邊重劃區現況。

許品謙表示，過去南科周圍生活機能差，基本上南科人也不想住南科，大多會因為學區而選擇東區虎尾寮重劃區、永康東橋重劃區等等，但在2017年台積電要進駐南科之後，起了很大的變化，台積電協力廠商紛紛移入，使得房市大好。

許品謙回憶：「第一批下來的南科人，有比較強的急迫性，要先找房子租，以前套房每月5000元租不掉，在短短2個月的時間，漲到1.2萬元還沒有房子。而第二批之後的南科人，基本上就會選擇以買代租，顯著推升當地房價。」





▲許品謙點名2大南科熱門購屋區，分別為LM特區、新和重劃區。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

許品謙指出，有2大重劃區直接受惠南科發展，開車10分鐘基本上都可抵達南科。首先，LM特區目前已開發6成，屬低容積純住宅區，雖然生活機能上大多只有便利超商，但生活環境佳，除了南科人之外，還有部分台南退休族也會買在該區。

房價方面，LM特區屋齡5年大樓單價約30~35萬元，新推案則要每坪40萬以上，該區由於採低容積開發，因此有不少透天型產品，總價帶落在2500~4000萬元。

第二是新市新和重劃區，該區屬自辦重劃區，總面積僅37公頃，目前已開發8成，由於直接連接新市舊市區，生活機能佳，還有新市國中小等學區，屋齡5年內大樓成交單價也是30~35萬元，新推案反而比LM特區更貴，單價來到45萬元以上。

▲開車10分鐘以內可抵達南科的地區，都可以多關注。（圖／ET資料照）

許品謙補充，除了這直接受惠的2大重劃區，只要是距離南科車程10分鐘以內的區塊，仍都可以考慮入手，像是牛墟、胡厝寮、港口、三舍等等，每坪30萬元即可買到新大樓，價格較親民。

最後，許品謙強調，政府積極建設南科，像是道路拓寬、高架快速道路、捷運規劃等等，隨南科持續發展，住宅供給量體越來越不足，未來FG生活特區將再提供1.5萬戶住宅量體，人口持續增加，且也可期待未來南科出現大型商場。