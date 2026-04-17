台積電效應加持　左營屋主抱10年「加價近2千萬」成功轉手

▲高雄高鐵特區鄰近台積電又有高鐵、百貨公司，磁吸不少科技人購屋。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄量產效應持續發酵，不只首購、置產客進場，開始增加3~4房剛性需求買氣，高鐵特區鄰近台積電又有高鐵、百貨公司，磁吸不少科技人購屋，根據實登，竟出現百坪幸運屋主持有10年，轉手大賺1981萬元的紀錄，堪稱買一戶賺一戶。

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近年央行連續祭出多波信用管制，加上近年高雄購屋族，多以首購為主，大坪數豪宅買氣鈍化，高雄高鐵特區竟有大坪數豪宅受近年整體房價上漲影響，轉手大賺。

根據實登揭露，去年12月屋齡11年的「達麗宮廷」，位於左營區華夏路，19樓戶出現轉手紀錄，讓原屋主喜賺1981萬元，該戶118.79坪在2015年預售時入手價格為1917萬元，經過10年以3898萬元出售，單價也從16萬元飆升至32.8萬元，大漲一倍，堪稱買一戶賺一戶。

另外，同樣位於高鐵特區的「鑫高鐵」、「鑫悦」今年也分別出現665萬元、167萬元的獲利出場交易，高雄市市調協會理事長蔡博丞分析：「可以觀察到轉手出現獲利的社區，都有足夠的獨特性，加上早期取得房價基期低，以及社區管理佳，吸引自住客入手。」

▲根據實登揭露，去年12月屋齡11年的「達麗宮廷」轉手，原屋主喜賺1981萬元。（圖／翻攝自實價登錄官網）

高雄市代銷公會副理事長陳揚智表示，該戶雖然坪數高達百坪，但以成交單價32.8萬元來看，仍在合理區間。以目前市場行情觀察，屋齡約10年的大坪數產品若屋況佳，開價站上4字頭已不罕見，尤其周邊新成屋單價已逼近5字頭，也進一步墊高區域10年內中古屋價格。

蔡博丞指出，高鐵特區受惠台積電設廠題材，結合高鐵、百貨與明星學區等機能，隨產業進駐與人口紅利持續挹注，北高雄房市買氣結構正由首購為主，逐步延伸至換屋需求。

至於能出現數百萬甚至上千萬元的獲利，關鍵仍在於入手時間點早。蔡博丞認為，5~10年前房價基期與現今市場行情已有明顯落差，加上區域內大坪數、屋齡10年內的產品供給相對稀缺，才有驚人獲利。

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