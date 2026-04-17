老台中人最愛鐵板燒歇業　神秘租客斥1107萬租金進駐

記者陳筱惠／台中報導

曾被老台中人視為高檔餐飲指標的「大富豪鐵板燒」原址，在歇業8個月後正式迎來新房客，根據最新實價揭露，神祕買家一口氣簽下6年長約，總計將砸下1107萬元租金成本奪下240坪大空間。信義房屋專家認為，通常願意簽下長約且自願負擔稅費的房客，背後財力多屬集團等級。

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▲曾被老台中人視為高檔餐飲指標的「大富豪鐵板燒」原址，在歇業8個月後正式迎來新房客。（圖／資料照）

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回顧「大富豪鐵板燒」歷史，該店自1981年創立，在台中立足長達44年，是早期政商雲集、招待貴賓的首選地標，與「大巨人」、「金磚」並列台中頂級鐵板燒始祖，該店見證了西區美術館商圈的繁華起伏，最終因老闆健康因素與人手短缺，於2025年6月正式熄燈。

該地點位於西區英才路593號，租賃明細揭露合約自2026年2月14日開始，且該房客誠意十足，採取「階梯式調漲」策略，前3年每月租金15萬元，3年共計540萬元；後3年租金則上調至每月15.75萬元，3年總計567萬元。合計6年下來，房客將為這間239.69坪的店面貢獻高達1107萬元的租金。





▲240坪的大型店面在現今市場其實屬於高門檻產品，隨著消費型態改變，即便租金單價不到700元，相對便宜。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產經理沈政興認為：「該店雖然簽下6年長約看似展現信心，但在當前餐飲市場競爭激烈、消費轉趨保守的環境下，長約反而意味著風險被鎖死。一旦營運不如預期，高額且剛性的租金支出，將成為沉重負擔，特別是後3年租金還有調升壓力，等同提前承擔未來景氣不確定性。」

另外，沈政興認為：「240坪的大型店面在現今市場其實屬於高門檻產品，隨著消費型態改變，即便租金單價不到700元，相對便宜，但大坪數空間若無法有效切割或提高坪效，經營壓力將遠高於一般店面。」

不過，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「該店面能吸引神祕客進駐，還有幾個關鍵就在正對停車場與草悟道廣場紅利。240坪的巨在美術館周邊極其罕見，對於需要高能見度與停車便利性的連鎖餐飲或高端會所，是可遇不可求的神級物件。以初期單坪租金約625元來看，價格相當親民，極具市場競爭力。」

曾志凱指出：「通常願意簽下長約且自願負擔稅費的房客，背後財力多屬集團等級。由於大型店面裝修成本極高，分段調薪的簽約模式能讓營運初期壓力稍減。」

▲信義房屋專家認為，通常願意簽下長約且自願負擔稅費的房客，背後財力多屬集團等級。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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