百坪總套有湯屋！　岡山唯一五星汽旅傳開價16億賣

記者張雅雲／高雄報導

老司機又要哭了！高雄「藏玉精品旅館」號稱是岡山唯一五星級的汽車旅館，已經營業19年，最高等級的總統套房內，還有湯屋等級的按摩泡湯池，是不少去過民眾的經典回憶，日前傳出求售消息，地主開出16億1833萬元天價尋找新買主。

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▲高雄「藏玉精品旅館」，號稱是岡山唯一五星級的汽車旅館，已經營業19年。（圖／記者張雅雲攝）

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「藏玉精品旅館」位於岡山中山北路，2007年開幕，在地經營19年，以「五星級汽旅」作為訴求，館內房型以大坪數為主，最高等級總統套房除空間寬敞外，最大達110坪，還設有湯屋等級的按摩泡湯池，強調放鬆與隱私兼具，過去吸引不少特定客群消費，在岡山具備一定知名度與指標性。

▲岡山近年有岡山樂購廣場、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院等設立，生活機能愈來愈好。（圖／記者張雅雲攝）

目前傳出屋主有意出售，根據銷售資料顯示，該MOTEL地坪達2044.18坪、建坪1801.4坪，開價16億1833萬元，強調是岡山市區少見的大面積完整土地，且「現有租約可排除」，對後續整體開發更具彈性。目前仍正常營業中。據查，地主就是藏玉實業。

住商不動產高雄八德站前加盟店店東劉凱瑞表示，岡山近年受惠岡山樂購廣場、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院、捷運延伸等建設題材，未來可望進一步串聯北高雄科技廊帶，強化交通樞紐地位，地段價值持續墊高。目前住宅區建地單價約落在每坪50~55萬元，若價格再往上墊高，買方評估時間就會拉長，若屬商業區土地，單價則約有每坪70~80萬元水準。

▲「藏玉精品旅館」出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

劉凱瑞分析，至於岡山地價天花板仍由鑫龍騰開發2021年，以每坪72.8萬元入手87期重劃區895.17坪住3-1土地，寫下岡山地價新高紀錄，至今仍未被超越。

換算該案土地開價，每坪約79.2萬元，已逼近8字頭，開價明顯站上岡山高價帶，永慶不動產高雄岡山站前加盟店業務吳凱文指出，岡山市中心近年可開發素地本就愈來愈少，尤其像這種整片釋出的千坪基地更不多見，稀有性高，才讓地主開價更有想像空間。

儘管岡山有建案最高成交站上4字頭，不過在信用管制與買氣降溫影響下，買方出手轉趨保守，吳凱文分析，若未來有新案進場，單價落在35萬元上下會是相對安全區間，也讓潛在買家對地價不像之前不斷追高，接受度相對保守。

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