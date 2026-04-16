機捷特區7年大不同　單價2字頭漲到6「首購天堂回不去了」

▲機捷預售單總價雙冠王個案「漢宇雲衍」平均總價站上3千萬、單價突破6字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

7年前機捷特區首案落成，成交價格落在23萬元，為首購族天下，不過隨著時間過去，目前機捷預售單總價雙冠王個案「漢宇雲衍」平均總價站上3千萬、單價突破6字頭，信義房屋專家表示，機捷特區已逐漸出現換屋族群。

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歷經10年開發，隨著捷運綠線通車與好市多商圈機能全數到位，機捷特區生活圈已逐步邁向高價區。根據2025年最新實價登錄排行揭曉，指標個案「漢宇雲衍」奪下區域平均總價與單價雙冠王，穩坐機捷特區頂級住宅龍頭地位。

7年前機捷特區首案「總太織築」落成，成交價格落在23萬元，2房30坪物件價格落在千萬有找，信義房屋太平新興店專員吳俊霆認為：「隨著交通、人口、建設三大利多到位，房市買氣也從早期的首購剛需，延伸至追求對品質要求較高的換屋市場，已不可同日而語。」

其中，指標個案「漢宇雲衍」，以平均單價61.9萬元與平均總價3064萬元的成績，奪下區域雙冠王。該案歷經7年整合逾1500坪雙公園首排角地，規劃27樓超高層住宅大樓，成為換屋族首選。

▲▼2025年機捷特區5大預售案總價、單價表。（圖／記者陳筱惠製）

在平均單價排行榜中，富宇建設表現穩健，包含「富宇琚山境」憑藉公園第一排、步行3分鐘即達捷運舊社站的優勢，以60.2萬元居次。

而「富宇鉑金大苑」則打造景觀大泳池、千坪私家花園、24H全日餐廳特色公設，以60萬元的平均單價緊隨其後。

此外，遠雄敦富以坐擁紅瓦厝公園首排、過馬路就到好市多的優勢，以59.65萬元入榜；大城光年則以豐富的公設規劃，寫下59.34萬元行情。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出：「機捷特區已脫離重劃觀望階段，除了便捷的捷運效能，大型商業設施相繼落成，使生活便利度大幅提升，指標案的數據反映了區段的認同感，區域內產品也開始出現品牌建商競逐、產品定位分眾化的趨勢。」

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