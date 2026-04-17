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新北866萬起兩房　立信五期三峽市中心低總價首選

新北 866 萬起兩房 立信五期三峽市中心低總價首選（圖／園立方提供）

▲三峽市中心交通機能完備，對首購族而言是預算範圍內兼顧地段品質與生活完整性的稀缺選項。

【企劃特輯】

在新北市房價持續走高的市場現實下，首購族要在市中心找到一戶 2 房、總價未突破 900 萬的選擇，選項正快速收窄。近年新北市各主要行政區的 2 房預售產品，總價帶多已推升至千萬元以上，自備款門檻同步攀升，讓不少有自住需求的受薪族群陷入「買不起、又不想買太偏」的兩難困境。

立信建設在三峽深耕多年，旗下「立信園立方」以品牌第五期之姿重磅登場，以 866 萬元起的 2 房產品正面迎戰市場，打出了近年新北房市少見的低總價牌；不同於許多打著「低總價」旗號卻地段偏遠的案件，立信園立方選址三峽舊市區核心，以市中心條件端出首購門檻，並搭配「定簽 3%」的優惠付款設計，大幅壓低初期資金壓力，讓兩房自有住宅不再是遙不可及的事。

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三峽的市場價值，正因為區域成熟度而受到愈來愈多自住買方的關注，這座新北市歷史悠久的行政區，舊市區的生活骨架早已發展完整，傳統市場、診所醫療、各級學校、超市商圈在步行範圍內一應俱全，是新北市周邊區域中生活機能最成熟的板塊之一。立信園立方就在舊市區核心地帶，住戶不需要等待商圈進駐，不需要忍受新重劃區普遍存在的生活配套空白期，搬進來的第一天就能享有完整的市中心日常節奏。

新北 866 萬起兩房 立信五期三峽市中心低總價首選（圖／園立方提供）

▲三峽舊市區傳統商圈歷史深厚，傳統市場、診所、各級學校步行可達，成熟生活骨架讓首購族搬進來第一天就能使用。

三峽市中心近年隨著路網陸續完善，往板橋、台北的通勤路線選擇愈來愈多元，這個原本被部分買方視為「偏遠新北」的區域，如今對以自住為優先考量的首購族而言，反而成為在預算範圍內最能兼顧地段品質與生活完整性的稀缺選項。

在居住細節上，立信園立方同樣帶有清晰的市中心人文質感。建案規劃人行綠廊道，直連建案下方的小型公園綠地，讓住戶出門即有專屬步行動線與休憩空間，在市中心地帶這樣的綠帶公園配置屬於難得一見的居住條件，對長期困在都市水泥叢林的首購族而言，尤其具有吸引力。

新北 866 萬起兩房 立信五期三峽市中心低總價首選（圖／園立方提供）

▲三峽路網持續完善，往板橋、台北通勤路線多元，立信園立方坐落舊市區核心，地段與生活機能同步到位。

付款設計上，「定簽 3%」的彈性方案將初期自備款需求壓縮至最低，給首購族保留足夠的財務空間應對後續過戶、裝修等資金安排，品牌信賴端，立信建設在三峽已連續推出五期，每一期的完工交屋都是品牌可供驗證的履約紀錄，從一期到五期，有意入主的買方可以在同一生活圈內親眼看到真實的完工成果，而不只是仰賴建商的文字承諾。這樣的連續深耕，對首購族而言是一種罕見的品牌透明度，也是立信在三峽累積逾十年的最大底氣。

在新北市，要找一戶市中心、機能完整、樓下有公園綠帶、總價未破千萬的 2 房，可供選擇的名單只會愈來愈短。立信園立方以 866 萬元起，在三峽舊市區端出一張低總價市中心的明確答案，定簽 3%、公園綠帶、成熟機能三個條件同步到位，給在現實預算與生活品質之間苦苦拉鋸的首購族，提供了一個不必妥協地段的出口，一個品牌能在同一塊土地走到第五期，靠的從來不只是廣告，靠的是每一戶交屋後住戶願意留下的真實口碑。

關鍵字：新北立信五期三峽立信建設立信園立方購屋買房

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