買房平行時空？七期新案衝單價百萬　1社區竟下探29萬

▲「一個七期、兩個世界」，預售突破百萬元，中古豪宅一路下修。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期新市政中心現「兩個世界」！一邊是預售屋價格不斷創高，突破百萬個案陸續出現，另一邊，中古豪宅卻在市場盤整與買盤轉向下，價格一路修正，甚至部分跌回3字頭，形成強烈反差。

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「一個七期、兩個世界」，從市場現況來看，預售市場幾乎由一線建商全面主導，透過地段稀缺性、建築設計與高端配備，成功吸引資產族群進場，甚至出現越賣越貴的現象。

不過，中古市場卻是另一番景象。

根據實價揭露，雖都是高價宅，但包括「大陸丽格」近期單筆成交單價約65.96萬元、「聯聚泰和大廈」出現58萬元單價、「精銳市政廳」交易單價41萬元、龍寶「誠臻邸」更是來到單價37萬元。另外，正台灣大道上的「台中帝寶」也出現33.23萬元成交。至於被市場點名修正最深的「百達富裔」單價更下探至29萬元，幾乎回到10年前水準。

▲被市場點名修正最深的「百達富裔」單價更下探至29萬元，幾乎回到10年前水準。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲廖香婷分析：「造成七期『預售漲、中古跌』的關鍵，在央行信用管制與資金成本提高下，買方更重視產品本身，其次，產品世代差距擴大。早期豪宅多強調坪數與氣派，但在當前講求實用機能與生活品質的趨勢下，公設、格局老化等問題逐漸浮現，影響中古屋競爭力。」

品悅大勢負責人邱子蘅認為：「新案強勢分流，預售屋不僅規劃更新穎，對資產族而言更容易進場，進一步壓縮中古市場的成交空間。中古豪宅則回歸現實，在買方市場主導下逐步修正。」

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