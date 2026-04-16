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因申請補助「租金漲6000元」1度電6.5元！房東嗆：反正你們有租補

▲▼ 租屋 。（圖／記者林裕豐攝）

▲房東惡意漲房租。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

不少租屋族抱怨，租屋補助看得到吃不到，儘管無須房東同意，後續恐面臨不續租、或是漲租金的窘境。一名網友表示，租金從前年7000元、去年9000元，今年直接調升至1萬5000元，房東還稱「反正大家可以申請雙租補」，但他只有一個人住，根本沒辦法申請，不只房租調漲，連電費都漲到1度6.5元，讓他超無言。

房東得知申請租補　租金漲到1.5萬

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有網友在Threads發文，在台中租屋，前年租金為7000元，去年漲到9000元，今年房東發現有租客申請租補後，竟直接將租金提高到1萬5000元，甚至還說「反正大家可以申請雙租補」。但原PO是一個人住，根本無法申請雙租補。

電費調至1度6.5元

此外，房東還將電費調漲到一度6.5元，原PO指出，「整棟大樓20戶，如果都照這樣調整，房東一個月光房租收入就多12萬」。房東平時爽開豪車，說自己「不缺錢」，卻仍大幅調高租金與電費，讓他忍不住質疑「既然都不缺錢了，為什麼還要這樣搞租客？ 」原PO直呼「下輩子我也想當房東，喔，對，他還有三棟在出租」。

貼文曝光，引發不少網友討論，許多人直指電費一度收6.5元已經違法，「建議保全相關對話、繳費紀錄直接檢舉，未來的租客會感謝你」、「這就是我不敢申請租屋補助的原因，如果我直接去申請，可能也會被漲房租，只能說租屋族真的是弱勢」。

還有人受不了租金狂漲，決定忍痛買房，「我也是被連漲了3年的房租，從8千一路漲到1萬2，今年受不了直接買了一間老屋，雖然老但起碼是自己的」。

超收電費、申請租補調漲租金　可申訴

根據內政部去年修訂的「住宅租賃定型化契約」，明確要求房東在契約中清楚載明電費計算方式。若以電表度數計費，每度金額不得高於當期平均電價；若非以度數計算，也不能超過該期實際電費總額。房東若有超收情形，經查證屬實，將依規定處以3萬到30萬元罰鍰。

另外，針對房東限制租客申請租屋補助，內政部則強調，申請租補是房客自身權利，無須取得房東同意。若房東因此要求調漲租金或轉嫁新增稅負，房客可向縣市政府申訴，要求限期改正，未改正可罰3萬至30萬元，若仍拒不配合，最高可加重處5萬到50萬元罰鍰。

關鍵字：租屋補助房東漲租電費飆漲租金暴漲租屋糾紛

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