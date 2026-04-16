雙薪200萬「能在雙北買1500萬新房嗎？」　網提1問題：哪裡有

▲原PO想在雙北買房。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

買房預算需謹慎評估。近日有男網友發文透露，最近與女友共同討論買房問題，考量兩人目前的年薪總和，以及手邊擁有的總存款數目，好奇以這樣的經濟條件，是否能順利負擔得起雙北地區總價1500萬元左右的新建案？貼文曝光後，引起討論。

備600萬，想在雙北買新房

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「雙薪200初 在雙北可以買得起1500萬左右新房嗎」為標題發文。原PO在文中列出雙方財務狀況，他表示自己目前年薪約120萬元，女友年薪約100萬元。除此之外，他們手邊總存款約600萬元。對此，他就想知道，以這樣的經濟狀況，能否在雙北買1500萬左右的房子？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「比較難的是喜歡還只要1500萬的，你們的錢繳貸款很寬裕了，唯一要考慮的是，頭款基本要兩成，1500萬左右的房子，裝潢的部分預算要拉高，管線什麼的都要用，現在裝潢很貴，所以你存款部分可能會......」、「你如果年收200萬，然後1500萬的房子買不起就真的是你財商有問題」、「屋況不要挑太差或太舊的，兩個人一起扛就還可以，但兩人未來的薪水只能持平或往上喔，不然會扛不住」。

還有網友表示，「當然可以啊，但雙北哪裡有這種房子」、「台北市如果最少要兩房新成屋，基本上應該都沒有1500萬以內了」、「雙北現在哪來1500萬新房」、「雙北1500萬左右的新房，若要二房的話不好找，可能要地點偏一點」。也有網友則說，「金山、萬里、鶯歌都算新北啊」、「三芝有，這邊環境不錯」。