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用「小畫家」室內搭配也OK　居家設計TOP10大公開

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

 【上周總回顧】爆評好文TOP10 nov-week5

不管大坪數還是小坪數，新屋還是舊屋翻新，屋主最擔心就是碰到格局不良、動線雜亂、NG收納等，設計師建議在裝修前，必須透過事前的溝通及規劃，將需求納入設計之中，才能真正達到「零失誤」居宅的夢想。本周人氣排行TOP10，就要請專業設計師提供超實用的技巧，用最適合每個人的方式，設計出理想的幸福空間。

人氣NO.1 / 茶香芬芳 40坪現代人文退休宅

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▲為了讓居住者擁有最大尺度的活動場域，設計師適時微調格局，拆除其中二房納入公領域，創造更加開闊舒適的居家環境。

人氣NO.2 / 〈星座專題〉94ni?「房間最胎哥」星座排行

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▲建議雙子可以將臥房採架高地板的手法設計，如此一來要「位移」東西的時候，距離拉近也就更加方便了！

人氣NO.3 / 小坪數高坪效 16坪療癒系好宅

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▲為營造屋主喜歡的美式風格，設計師在空間中運用進口花磚、超耐磨地板、雷射切割窗花與圖騰噴沙茶鏡，營造出美感與質感兼具的居家場域。

人氣NO.4 / 迷你宅超值舒適北歐風

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▲設計師重新擘劃全室格局與風格，在不到十坪的迷你空間裡，創造超乎想像的空間機能。

人氣NO.5 / 北歐 x木木木 木木

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▲設計款的高背沙發後方，以吧檯式的閱讀機能段落為倚靠，透過使用高度的變化豐富空間的垂直層次。

人氣NO.6 / 16坪超潛能小宅 2房不只大還超收納

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▲除了餐廳外，設計團隊甚至利用收納櫃與電器櫃，為屋主增加了夢想中的吧檯空間，人造石檯面的選用延續整體時尚風格。

人氣NO.7 / 加勒比海風情，夢幻悠閒度假宅

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▲透過百葉映入的煦煦陽光，在美式古典的雋永襯托下，讓人感受到彷彿置身加勒比海的度假悠閒氛圍。

人氣NO.8 / 天使總監空間魔法 23坪竟能有3房

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▲為解決屋主過去收納不易的困擾，沙發背後的大型展示書櫃下也設置收納空間，而沙發旁的走道，也貼心預留屋主未來添購櫃體的空間。

人氣NO.9 /冷風颼颼秋意濃～4要點幫居家輕鬆換季！

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▲地毯除了視覺上要讓居家空間暖洋洋，實際的保溫功能也不能忽視。若是走華麗風的居家，鋪上一張毛茸茸的地毯不只符合季節感受，也能增添空間中的大器感。

人氣NO.10/ 韓國部落客自力裝潢，用「小畫家」室內搭配就OK！

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▲光靠油漆顏色、家具和小物品的組合，很難想像出完成後的具體形象。即使是一件衣服的搭配，通常也要站在鏡子前面花上好幾個小時，更何況是決定一個家整體的室內風格。


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關鍵字：幸福空間室內設計裝修房屋

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