美房貸利率上升衝擊買氣！　房貸申請量猛跌逾5%

▲美國房貸申請總量在5月中明顯轉跌。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率連續多周在狹幅波動後，5月中旬明顯走升，帶動整體房貸申請量同步下滑。根據美國房地產抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association, MBA）最新公布的數據，截至5月17日當周，房貸申請總量較前一周下跌5.1%，顯示利率上升對房市購屋與再融資需求造成直接影響。

MBA報告指出，30年期固定利率、貸款金額不超過80萬6,500美元的合格房貸，其平均利率由6.86%升至6.92%，創下2月以來新高，並已與一年前相當水準僅差9個基點（basis points）。在20%頭期款條件下，此類房貸的平均點數（points）也從0.68升至0.69，顯示借貸成本整體上揚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MBA資深副總裁暨首席經濟學家弗拉坦托尼（Mike Fratantoni）分析，利率上揚反映市場對通膨風險與政府赤字擴大的憂慮，導致投資人信心動搖，轉而要求更高的債券收益率，也連帶推升房貸利率。

在貸款用途方面，用於購屋的房貸申請量下降5%，但仍較去年同期成長13%。儘管市場上可供選擇的房源比數月前增加不少，買家卻受到升高的房貸成本與對總體經濟及通膨的不安情緒影響，使得本應最熱絡的春季房市轉趨冷清。

至於用於房貸再融資的申請量同樣下滑5%，年增幅則為27%。儘管年增幅看似亮眼，但在當前利率與一年前幾乎持平、甚至接近兩年前水準的情況下，能從再融資中獲益的借款人已愈來愈少。

事實上，2024年以來房市活動始終受制於利率不穩、物價高漲與經濟信心疲弱等多重因素。專家指出，除非利率出現明確降幅，否則短期內房貸市場仍難以大幅回溫，購屋人與屋主都將持續面臨財務壓力與觀望心態。