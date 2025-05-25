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男友買房要求婚後「一起付房貸」！她1理由斷然拒絕：不奇怪嗎

▲房子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名女網友和男友因房貸分擔問題無法達成共識。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

許多人在結婚前都會考慮買房，不過一名女子卻分享表示，與交往四年的男友因房貸分擔問題無法達成共識，「男友堅持要我一起負擔他的房貸」，最終選擇分手，貼文引起網友熱議。

原PO在Dcard以「男友堅持要我一起負擔他的房貸」為題發文，表示男友於一年前在家人協助下購買了一間房，頭期款由男方家庭支付，貸款則由男友負責，房子的名字是男友跟男友媽媽兩個人。然而，在雙方討論婚後居住安排時，男友希望女子能共同分擔房貸，或是支付租金作為居住費用。

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原PO透露，自己的家境不錯，家中擁有多間房產，父親甚至提出可讓新人居住在由女子繼承的房產，免去租金壓力，僅需共同承擔水電等生活開銷。然而男友堅持兩人居住在其所購買的房子，並認為女子應該分擔房貸或支付租金。

對此，原PO表達不滿，認為該房屋並未掛上自己的名字，無法認同支付房貸的合理性，「我也不是沒有能力幫忙付租金，但房貸部分我是堅持不要」。她甚至提出可償還男友母親支付的頭期款，將對方母親的房產持分改為自己的，以便雙方共同負擔貸款，但男友仍然拒絕。

最終，由於雙方價值觀存在差異，原PO選擇結束這段感情。她回憶，最終下定決心分手的關鍵是父親的一番話：「如果妳覺得這個人是妳能共度一生的，就依妳的能力去做決定，但妳想做什麼，對我來說都是合理的。」這番話讓她意識到，自己不應該因為感情妥協，而是要為自己的未來做最好的選擇。

貼文引發網友熱議，有人認為男方的要求合理，畢竟兩人婚後都會住在這間房子裡；但也有許多人支持女子的決定，認為「沒有名字就不該負擔貸款」，尤其考量到她的家庭背景並無房屋壓力，男方的要求顯得不夠公平，「沒事，至少沒有已經進到結婚程序了，才在這邊吵這些，還好初期就談好，祝妳接下來能遇到更適合的」、「恭喜，壓力測試下看到本性，結婚有契約就麻煩了呢」。

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