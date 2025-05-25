合資買房卻掰了5年情　男藝人買中古屋成「水濂洞」

▲房產是許多一生購買過最高價的物品，有人入住後越來越旺，但也有麻煩事不斷惹人煩心的例子。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鍾瑶去年在台北市文山區買下人生第一間房產，卻沒有照著傳統看好吉日就入住，入住後身心都感到不適，還好找老師處理後，才感覺越來越好。房產是許多一生購買過最高價的物品，有人入住後越來越旺，但也有麻煩事不斷惹人煩心的例子。

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▲謝忻買下松山區新宅後，卻接連破財。

謝忻在北市松山區購置一房一廳的小宅，但買房後卻開始破財，例如不小心下載到付費APP被扣了好幾萬，或是接到陌生訊息說要幫她改運，她匯款十萬後卻發現是詐騙，請老師看才發現家裡風水有破財格局。

▲黃喬歆和男友合資買房，卻釀下分手結局。

黃喬歆（瑤瑤）和韓籍男友以結婚為前提而交往，說好兩人合資買房，但住進去後男友卻一毛錢都不出，因為房子掛女生的名字，男友認為為何要付錢，於是5年的感情放水流。

▲馬力歐買下中古屋，卻持續漏水長達一個月。

馬力歐人生半百才在木柵買下40年中古屋，花了350萬裝潢卻不小心打破管線，家裡漏水如同瀑布，讓他每天都睡不好，要一直起來擦水，持續1個月才總算修好。



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