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橋科發展升溫！高雄「新市鎮三期」219公頃住商用地變更


▲國土管理署推動「變更高雄新市鎮特定區主要計畫。（圖／內政部國土管理署提供）

▲國土管理署推動「變更高雄新市鎮特定區主要計畫。（圖／內政部國土管理署提供）

記者陳致平／綜合報導

為了增加橋科園區及周邊發展，內政部國土管理署宣布，即起至6月8日將舉辦「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（配合第三期發展區開發）案」及「擬定高雄新市鎮特定區第三期細部計畫案」公開展覽。這項計畫涵蓋高雄市橋頭區與楠梓區，總開發面積達219.35公頃，範圍涵蓋住宅、商業、經貿園區等多元用途，將大幅提升橋頭科學園區及周邊地區的整體發展效益。

國土署表示，計畫面積合計約219.35公頃將滿足橋頭科學園區快速發展所帶來的需求，其中配置29.95公頃住宅區、32.20公頃商業區、8.38公頃經貿園區及7.83公頃工商綜合專用區，此外還包括19.52公頃辦公園區和3.6公頃醫療專用區，為產業人才提供完善的生活機能。

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內政部強調，為提升區域交通可達性，第三期計畫將強化道路系統，包括1-1-60M計畫道路，這條東西向主幹道路將連接橋頭科學園區、捷運青埔站（R22）及周邊地區，形成完善的聯外路網。這不僅將加強科學園區與高雄市區的連結，也將促進北高雄整體交通便利性。

內政部表示，除強化道路外，計畫內還將配置8.04公頃公園用地、8.39公頃綠地及多處公共設施，提供居民優質的生活環境，提升區域宜居性。透過這些設施，第三期發展區將不僅是產業腹地，也將成為高雄北部的生活新核心。這項計畫旨在實現「在地就學、在地就業、在地就養」的生活願景，讓產業人才不僅能在橋頭科學園區工作，還能進一步吸引高科技產業進駐。

隨著橋頭科學園區逐步成形，高雄新市鎮第三期計畫將成為支撐其產業發展的後盾。內政部指出，科學園區預計引進高科技產業，將帶來大量就業機會，而第三期計畫區的住商配置將滿足產業人才居住及消費需求，進一步提升北高雄的經濟活力。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有產業專家透露，橋頭搭上橋頭科學園區及台積電2奈米廠的產業順風車，近年也吸引不少置產客目光。（示意圖／記者張雅雲攝）

內政部進一步說明，計畫商業區主要位於捷運與台鐵路線兩側，平均容積率280%及400%。 鄰近捷運青埔站（4-14號道路以西部分）依循TOD導向發展策略，以高強度發展為主，故以平均容積率400%進行管制；鄰近住宅區、橋頭糖廠等部分則配合文化景觀周邊整體景觀和諧，以平均容積率280%進行管制；商業區預計以容積率120%為提供居住使用，並以此作為可容納人口估算之依據。

此外，計畫區的經貿園區和工商綜合專用區將吸引商業及服務業進駐，提供多元就業選擇，讓當地居民能在地就業，促進社區經濟繁榮。內政部強調，這將形成「產業－生活－消費」一體化的區域發展模式，有助於高雄市從傳統工業城市轉型為現代科技與生活並重的智慧城市。

關鍵字：高雄新市鎮開發計畫展覽

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