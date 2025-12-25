基隆地王廟口「大四美百貨」連29年稱王　每坪179萬

▲基隆市地王仍由廟口「大四美百貨」奪冠，已連續29年蟬聯地王寶座。（圖／基隆市政府地政處）



記者董美琪／綜合報導

基隆市115年公告土地現值及公告地價，已於12月17日經基隆市地價評議委員會審議通過。全市公告土地現值平均調升2.44%，公告地價平均上調3.43%，並將自115年1月1日起正式實施。

基隆市地王仍由廟口商圈愛三路的「大四美百貨」持續蟬聯，已連續29年位居榜首。115年公告土地現值為每平方公尺540,946元，換算每坪約179萬元，較去年成長約2.24%。

地政處長謝旻成表示，本次地價調整係依不動產市場變化辦理，並兼顧全市各區段地價的衡平與合理性。地價調查期間自113年9月2日至114年9月1日止，期間內土地與建物成交量均較前期下滑，減幅分別為8.6%及33.8%；成交價格則大致持平。商業區新成屋每坪約34至35萬元，中古屋約23至25萬元；住宅區新成屋每坪約28至30萬元，中古屋約18至21萬元。

謝旻成也指出，115年適逢2年1次重新規定地價，市府在試算時已納入民眾稅負影響。調整後，適用自用住宅稅率者平均每戶地價稅增加約14至17元，一般稅率者平均增加約260至300元。

市府表示，115年公告土地現值及公告地價將於115年1月1日公告，相關資訊可至基隆市政府官網查詢專區免費查閱。