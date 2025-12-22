「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

▲高雄營建土方和廢棄物無處可去，不少建案、工程停擺，高市議會舉辦剩餘土石方去化公聽會。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美濃大峽谷事件後，高雄營建土方和廢棄物無處可去，不少建案、工程停擺，22日高市議會舉辦剩餘土石方去化公聽會，現場聚焦現行制度與去化量能，更讓第一線業者情緒潰堤，有建商提到目前困境一度哽咽落淚，坦言「透天建築業真的會完蛋。」

高市在美濃大峽谷事件後，全面管控土方流竄農地，不少建案、工程土方無處去只能暫時停擺，經過中央地方協調，公共工程營建土方，可暫時堆置到高雄港南星計畫區，但民間工程仍是無解，高市議會22日舉辦剩餘土石方去化公聽會，現場座無虛席，相關業者踴躍出席。

高雄市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會理事長林瑞益表示，美濃大峽谷之亂前，土方每方僅50元的作業處理費，為落實土方「源頭工程（A）→經暫置場（B）→最終土資場（C）」制度，土石方處理成本飆升，實際報價依場域、距離與是否加工而有落差，每方運費從900~1500元都有，市場價格相當混亂，起碼有10幾倍漲幅。

林瑞益強調，目前成本結構已不只是「運土」這麼單純，還包含現場土方分類、機具操作、行政申報、各項規費。例如，進入南星的民間剩餘土石方，每方還須額外繳交450元規費，成本當然增加，暫置場還要背黑鍋。

大高雄不動產開發商業同業公會理事長李正聰表示，「以目前市場行情來看，土資場回報的處理費換算每方約1400~1500元以上，業界也質疑此作法是否真正符合ESG與減碳精神，增加不必要的運輸與碳排，若能從A直接到C，就能同步減少運輸、人力與營建成本。」

▲高雄市不動產開發商業同業公會理事黃添銘提到目前困境一度哽咽落淚，坦言「透天建築業真的會完蛋。」（圖／記者張雅雲攝）

高雄市不動產開發商業同業公會理事黃添銘透露，「土方之亂下，還有暫置場不收就是不收，工程只能被迫停工，建商卻還得持續負擔土建融利息、人事與工班費用。」黃添銘紅著眼眶說，每戶透天成本增加200萬元，轉嫁到房價上，「再這樣下去，透天建築業真的會完蛋。」

義守大學財務金融管理學系教授李樑堅表示，高雄1年營建剩餘土石方需求量約450萬立方公尺，市府提出短期可提供約1000萬立方公尺的去化空間，換算下來僅能支撐約2年。

李樑堅說：「公共工程與民間建案的分配比例如何拿捏？尤其台積電相關工程究竟屬公部門或民間需求，是否排擠民間土石方去化？」

高雄市工務局指出，南星暫置場公共與民間工程皆同樣收受受理，公共工程進度較快，主因已取得試驗證明，實際進場量已逾1000方；另有民間案件已核准，但仍在籌備階段，尚未實際運至暫置場。

工務局表示：「高雄1年營建剩餘土石方量約450萬立方公尺，過去未經分類篩選全部視為去化量。未來落實『A到B到C』制度後，經土資場分選出的砂石可再利用於低強度混凝土、CLS回填、管線工程與山區復建工程，最終需去化的數量可望下降，也是暫置場可撐至2028年的原因之一。」

