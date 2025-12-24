寶雅月砸80萬登左營店王　一查地主又是「神秘製磚家族」

▲今年「左營店王」出現在巨蛋商圈，有新租客豪擲年租金近千萬元租下透天店面。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2025「左營店王」出現在巨蛋商圈，據租賃實登揭露，位於博愛三路上的知名老店「東方宴」舊址，整棟出租給美妝業龍頭，月租金總價80萬元，換算年租金達960萬元。信義房屋專家表示，1樓店面租金單價約1500~2000元。

「東方宴」位於博愛三路，鄰近漢神巨蛋購物廣場，在地開店18年，堪稱老字號名店，1樓中式風格的裝潢相當氣派，主打粵式料理、功夫菜，是不少在地人家庭聚餐、商務宴客與節慶聚會的首選之一。

▲「東方宴」位於博愛三路，鄰近漢神巨蛋購物廣場，在地開店18年，堪稱老字號名店。（圖／翻攝自Google Maps）

去年底因租約到期熄燈，目前已搬遷至楠梓新址，舊址屋主開出80萬元重新招租，根據租賃實登顯示，該店今年10月由寶雅承租，月租金80萬元，租期到2035年10月31日，租金採階梯式調整，最高到95萬元。

該店坪數為573.98坪，換算單價1400元，租金總價登上左營今年店面王，也是近3年有揭露的租金實登總價最高。

據查，該店屋主為中成製磚工廠，為當地早期最大地主，博愛三路沿線不少超大店面包括德冠賓士、健身工廠、全聯等都是該家族租客，因不少店面為早期承租，租金實登均未揭露。在地仲介透露，以目前實登揭露的全聯月租金120萬元、寶雅80萬元，該家族每月租金至少有500萬元可入帳。

▲左營今年店王小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

信義房屋漢神巨蛋店業務謝長宏表示，博愛三路屬於巨蛋商圈核心區，1樓店面目前單坪租金行情落在1500~2000元之間，該區店面多為大坪數、整棟型透天，承租門檻高，本就需要較長媒合時間，因總價墊高進駐門檻，能在半年至一年內順利去化，已屬大型店面中「速度相當快」的案例。

從租金走勢來看，謝長宏指出，近3年巨蛋商圈租金確實呈現緩步上修，主因在於房價上漲、持有成本提高，加上核心商圈人流穩定，使屋主具備調整租金的空間。不少合約也會在3年或特定年期設有調整機制，反映區域租金長期仍具支撐力。「實際觀察下來，巨蛋商圈仍持續有新品牌進駐，整體空租狀況並未因租金調漲出現空租率上升。」

