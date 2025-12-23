彰化僅7區房市交易破百件　預售屋驚見斷崖式量縮

▲被視為中台灣第二指標的彰化縣市，根據數據統計，截至目前成屋交易僅2721筆，彰化縣目前共有26個鄉鎮市，僅7區交易突破百件。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

六都加新竹縣市房市交易滑鐵盧，而被視為中台灣第二指標的彰化縣市，根據數據統計，截至目前成屋交易僅2721筆，彰化縣目前共有26個鄉鎮市，僅7區交易突破百件，預售屋交易更是銳減，在地業者則認為，彰化房市呈現Ｋ型發展，真空帶浮現。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

彰化縣目前共有26個鄉鎮市，交易前3名由彰化市592筆奪冠、員林市361筆居次，再來就是和美鎮173筆。數據顯示，彰化房市的交易熱度，高度集中於具備人口紅利與產業支撐的核心行政區。除上述前3名外，其餘能夠維持百件以上交易量的區域，在交易量能嚴重萎縮下，部分偏鄉甚至陷入「有價無市」的窘境。

▲彰化線新舊屋屋齡斷層太大，新案開價屢創新高，與中古屋市場形成巨大價差。（AI協作／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

在地代銷業者陳浩維分析：「中部地區已進入『價格修正與價值重估』的關鍵盤整期，市場核心邏輯從過去的盲目追價轉向回歸剛性需求，據我觀察，彰化房市是由平均屋齡高達28年的老舊房舍激發出的『強勁換屋盤』，但這種換屋動能正受到政策與高房價的嚴重壓抑。」

但在地房仲黃建智認為：「彰化市房市還是有不少利多撐盤，包含捷運延伸線、中友百貨、魚市場搬遷等，彰化市相對還是保值的選擇。」

▲高房價也讓彰化房市陷入明顯的K型分化，在這中間的「價格真空帶」浮現。（圖／記者陳筱惠攝）

高房價也讓彰化房市陷入明顯的K型分化，在這中間的「價格真空帶」浮現，由於新舊屋屋齡斷層太大，新案開價屢創新高，與中古屋市場形成巨大價差。如今買方受限於貸款額度，無力追價新成屋，但又不願以高價承接屋況老舊的中古屋，導致中間價位、適合首購族的產品出現斷層，買賣雙方陷入僵持。

陳浩維說：「目前建案單價突破每坪45萬元的『虛漲區間』，消費者便會產生抗性，尤其北彰化的購屋族甚至寧可跨區轉向台中購屋，目前市場可接受的價格落在3房1600~1800萬元、2房1200~1300萬元，過去喊高的『恨天高』價格已消失。」

