高雄大遠百蟬聯13年「地王」　漢神巨蛋漲勢緊追





▲高雄2026年公告土地現值24日公布，大遠百前的三多四路連續13年蟬聯高雄地王寶座。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄2026年公告土地現值24日公布，大遠百前的三多四路連續13年蟬聯高雄地王寶座，每坪達195萬元，維持去年行情，地后同樣由明華路、裕誠路間的博愛二路拿下，每坪180.2萬元，與2025年公告地價171.9萬元相比，微幅成長4.8%。

依據《平均地權條例》規定，公告土地現值每年調整1次、公告地價則為每2年檢討一次，高雄市2026年公告土地現值平均調幅為1.21%，公告地價平均調幅則為4.32%。

高市府指出，今年整體經濟成長動能主要集中在高科技產業，傳統產業與不動產市場表現相對疲弱，尤其在央行信用管制政策持續影響下，高雄市不動產交易量年減約27%，買氣明顯降溫。不過，在台積電設廠、半導體S廊帶成形以及多項重大公共建設推動下，土地價格仍呈現緩步上揚走勢。

從各區段表現來看，高雄市2026年最高地價區段，仍由大遠百所在區位蟬聯「地王」，已連續第13年居冠，公告土地現值為每平方公尺59萬元，換算每坪約195萬元，價格與去年持平；「地后」則是位於巨蛋商圈博愛二路，公告土地現值為每平方公尺54.5萬元，約每坪180.2萬元，微幅上漲4.8%。

▲年輕族群購屋與居住重心多往北高雄發展，帶動消費人口與生活機能快速成長，其中以地后所在的巨蛋商圈等最具代表性。（圖／記者張雅雲攝）

大高雄不動產建築商業同業公會榮譽理事長洪光佐表示，公告地價仍由大遠百所在區段蟬聯地王，顯示傳統核心商業區的地段價值依舊穩固，但實際住宅市場的發展重心，已逐漸隨人口與消費結構轉移。

洪光佐分析，近年高雄商圈明顯北移，年輕族群購屋與居住重心多往北高雄發展，帶動消費人口與生活機能快速成長，其中以地后所在的巨蛋商圈，以及農16特區最具代表性，不僅商業設施完整、綠地資源充足，也持續吸引各大品牌進駐與建商布局，成為目前高雄市最具發展潛力的區段，房價也站上6字頭。

