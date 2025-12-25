ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高中生求合影曝人生目標　驚呆豪宅建商創辦人

▲▼ 聯聚中雍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲豪宅建商聯聚建設舉辦聖誕音樂會，活動選在台中最高樓「聯聚中雍大廈」前廣場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豪宅建商聯聚建設舉辦聖誕音樂會，活動選在台中最高樓「聯聚中雍大廈」前廣場，就有私校高二生透露，自己的夢想就是買一間聯聚的房子，讓聯聚建設創辦人也相當驚訝。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯聚建設與坤悅建設不約而同透過聖誕節慶活動，聯聚建設活動選在台中最高樓「聯聚中雍大廈」前廣場，邀請小學合唱團演出多首經典聖誕曲目，現場開放民眾自由入場，吸引不少家庭、住戶與周邊居民駐足聆聽。活動進行中，一名私校高二生害羞的想與聯聚建設創辦人江韋侖合照。

▲▼ 聯聚中雍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中豪宅一哥聯聚建設，舉辦聖誕音樂會，邀請小學合唱團演出多首經典聖誕曲目。（圖／記者陳筱惠攝）

僅16歲的年紀，讓記者好奇合影動機，高中生透露：「我追蹤聯聚建設IG很久，覺得他們是很棒、很有質感的企業，願望就是長大後買一間聯聚的房子。」江韋侖聽聞也相當驚訝，但也間接應證：「台中人買房很看品牌」。

另一頭，坤悅建設則鎖定家庭客層，於芊動彰化親子園區舉辦聖誕親子市集，結合表演活動、親子互動遊戲與市集攤位，打造適合全齡參與的節慶場域。現場不乏親子家庭同樂，從手作體驗、舞台表演到拍照打卡區，營造出濃厚的節日氛圍，也讓品牌自然融入家庭日常。

▲▼ 坤悅彰化親子樂園 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲坤悅近年積極以「生活提案型建商」定位品牌，透過親子活動、市集與社區互動，拉近與消費者的距離。（圖／記者陳筱惠攝）

目前坤悅開發線上銷售個案涵蓋台中市南區、北屯區、太平區、沙鹿區、后里區及彰化員林市等地。坤悅開發董事長陳丕岳表示：「彰化市具備成熟生活機能與穩定的自住需求，首度進軍彰化市推案，在建築正式動工前，先透過親子園區與各式活動，讓市民體驗未來生活的美好輪廓。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲順天建設慈善耶誕餐會，邀請一粒麥課輔班的小朋友與老師。（圖／記者陳筱惠攝）

另外順天建設慈善耶誕餐會，邀請一粒麥課輔班的小朋友與老師，除準備豐盛的耶誕佳餚外，也安排魔術演出與聖誕老人驚喜互動，現場笑聲不斷。在耶誕節前夕，總經理柯啟新與營運長林信誠分別率領團隊，展開一系列關懷行動，酒店同仁造訪林新醫院附設居家護理站，與近80位長者一同慶祝耶誕，透過音樂與互動活動，傳遞陪伴與溫暖。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲豐邑集團秉持「愛與分享」的企業精神，啟動「聖誕傳愛」系列活動，連續5個週末不間斷。（圖／記者陳筱惠攝）

以及豐邑集團秉持「愛與分享」的企業精神，啟動「聖誕傳愛」系列活動，連續5個週末不間斷，巡迴於新竹與台中等超過10個社區，舉辦聖誕市集與「聖誕老公公/老婆婆到你家」活動，至今累計吸引近千名住戶參與。此外，豐邑集團更跨越社區圍牆，將這份暖意延續至中國附醫與民營護理之家，透過報佳音的歌聲，讓愛與祝福在寒冬中綻放。

《住展》雜誌發言人陳炳辰分析：「在買氣趨於保守、消費者決策期拉長的階段，建商若僅依賴價格或硬體訴求已難以突圍，反而是品牌是否能創造被記住的體驗，成為影響購屋選擇的關鍵因素。」

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

關鍵字：台中豪宅聖誕音樂會親子市集建商品牌生活美學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台南社宅再增170戶！　「宜居仁和」118年完工

位於台南市仁德區的社會住宅「宜居仁和」在11月舉行動土典禮，據悉在118年完工後將為在地提供170戶居住單元，以及托嬰中心等社福設施，實踐「以居為安、以人為本」的城市目標。

40分鐘前

中和11萬戶老公寓延壽！ 內政部：自拆違建「拆除費可補助」

「老宅延壽政策」旨在解決人屋雙老問題，目標在3年內協助600棟30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天住宅進行修繕補助。內政部20日於新北市中和區舉辦第6場老宅延壽說明會，除向民眾說明修繕補助申請資格、內容及流程，特別針對民眾關心的「違建能否一併處理」提出解方。

1小時前

基隆地王廟口「大四美百貨」連29年稱王　每坪179萬

基隆市115年公告土地現值及公告地價，已於12月17日經基隆市地價評議委員會審議通過。全市公告土地現值平均調升2.44%，公告地價平均上調3.43%，並將自115年1月1日起正式實施。

2小時前

板橋看房2年「30年老華廈或3年新成屋？」　網見1關鍵吵翻了

一名網友看房近兩年，近日終於進入「準備收網」的階段，卻在最後兩間位於板橋板南線上的物件陷入兩難。他透露，兩者總價相仿，一間是30年老華廈，管理費便宜；另一間則是3年新成屋大樓，不過每月管理費高達5千，「個人偏好選第一個，只是怕住20年後，它就變50歲了。」

3小時前

詐團冒充房仲「騙租金」手法曝光！　3留學生看房匯錢中招

馬來西亞雪州安邦地區一名仲介遭詐騙集團冒用身分，短短2天就有至少3名中國留學生受騙上當，總共損失超過6800令吉（約新台幣5.2萬元）訂金或租金，讓他背負「老千」汙名。已知受害者皆是透過小紅書聯繫到冒名者，其中一人在繳交訂金後驚覺有異，這才輾轉聯繫上他本人，揭發這起詐騙事件。

3小時前

可以直接告訴房仲「預算有多少嗎？」　過來人曝1訣竅：不要講真的

不少第一次買房的人，都會被各種房源、複雜的流程搞到頭昏腦脹。近日就有一名女網友分享，她作為買房新手，實在很想知道，能不能直接跟房仲說自己的需求跟最高預算？因為她覺得買房實在複雜。貼文曝光後，引發討論。

4小時前

2026房價必跌10％？　專家推薦首購族「六都3縣市」進場好時機

2026年台灣房市走向備受矚目，專家們預期修正期將持續到年底，六都房價全面鬆動，平均跌幅約10%。專家也點出對於首購族來說，3縣市可以關注一下，或許是進場的好時機。

4小時前

遭指「炒地皮幫兇」　土銀3點聲明反駁：7成房貸助民眾購屋

有立委質疑公股銀行成為「炒地皮幫兇」，引發關注。對此，土地銀行今（25 ）日發布3點聲明回應，強調不動產貸款資金多數用於民眾購屋，近年更明顯降低建商購地貸款比重，並已強化未動工案件控管，重申依法配合政府住宅政策，並無助長炒作土地情事。

4小時前

退休金僅3萬！他驚：老了沒房還要付房租很可怕　網點出關鍵

不少年輕人在買房與租房之間感到猶豫，究竟該咬牙提早買房，還是先租房讓生活壓力不用那麼大，但隨著高齡化社會的來臨，年老生時生活是否安穩、是否租得到房，也成為不少人思考的焦點。就有一名網友分享父母退休後的實際情況，認為若老了還要負擔房租，生活壓力可能會「大到不敢花錢」，讓他直呼「沒有自住房真的很可怕」。貼文引發大量討論。

4小時前

爸媽幫出頭期款「房貸給你付」爽炸了？底下全吵翻

爸媽若願意幫出頭期款，但要求之後房貸由子女自行負擔，該不該答應？網路上日前有人提起相關話題，不少人羨慕到直呼「傻瓜才不要？有這種父母要偷笑了吧！」也有人冷回「要看你有沒有那個屁股吃那個瀉藥」，問題引發熱論，意見南轅北轍。

5小時前

【香灰袋爆開】整袋丟垃圾車炸出蕈狀雲！清潔隊員滿身灰

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

寶雅月砸80萬登左營店王　一查..

傳在地建商每坪167萬拿下　北..

害慘李登輝家族！澳豐「業績女王..

大樓磁磚剝落！每戶「分攤150..

「土方之亂」運費暴漲10倍　建..

「神」隊友進場！　高市2大宮廟..

退休金僅3萬！他驚：沒房還要付..

「七期賠售王」魔咒未解！高樓層..

張文「符合好房客標準」一票房東..

房價不跌不放手？央行「話裡有話..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台南社宅再增170戶！118年..

中和11萬戶老公寓延壽！ 內..

基隆地王廟口「大四美百貨」連2..

板橋看房2年「30年老華廈或3..

詐團「冒充房仲」騙走租金　留學..

可告訴房仲預算有多少嗎？　過來..

2026房價必跌10％？　專家..

遭指「炒地皮幫兇」　土銀3點聲..

退休金僅3萬！他驚：沒房還要付..

爸媽幫出頭期款「房貸你付」爽炸..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366