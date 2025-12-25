高中生求合影曝人生目標　驚呆豪宅建商創辦人

▲豪宅建商聯聚建設舉辦聖誕音樂會，活動選在台中最高樓「聯聚中雍大廈」前廣場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豪宅建商聯聚建設舉辦聖誕音樂會，活動選在台中最高樓「聯聚中雍大廈」前廣場，就有私校高二生透露，自己的夢想就是買一間聯聚的房子，讓聯聚建設創辦人也相當驚訝。

聯聚建設與坤悅建設不約而同透過聖誕節慶活動，聯聚建設活動選在台中最高樓「聯聚中雍大廈」前廣場，邀請小學合唱團演出多首經典聖誕曲目，現場開放民眾自由入場，吸引不少家庭、住戶與周邊居民駐足聆聽。活動進行中，一名私校高二生害羞的想與聯聚建設創辦人江韋侖合照。

▲台中豪宅一哥聯聚建設，舉辦聖誕音樂會，邀請小學合唱團演出多首經典聖誕曲目。（圖／記者陳筱惠攝）

僅16歲的年紀，讓記者好奇合影動機，高中生透露：「我追蹤聯聚建設IG很久，覺得他們是很棒、很有質感的企業，願望就是長大後買一間聯聚的房子。」江韋侖聽聞也相當驚訝，但也間接應證：「台中人買房很看品牌」。

另一頭，坤悅建設則鎖定家庭客層，於芊動彰化親子園區舉辦聖誕親子市集，結合表演活動、親子互動遊戲與市集攤位，打造適合全齡參與的節慶場域。現場不乏親子家庭同樂，從手作體驗、舞台表演到拍照打卡區，營造出濃厚的節日氛圍，也讓品牌自然融入家庭日常。

▲坤悅近年積極以「生活提案型建商」定位品牌，透過親子活動、市集與社區互動，拉近與消費者的距離。（圖／記者陳筱惠攝）

目前坤悅開發線上銷售個案涵蓋台中市南區、北屯區、太平區、沙鹿區、后里區及彰化員林市等地。坤悅開發董事長陳丕岳表示：「彰化市具備成熟生活機能與穩定的自住需求，首度進軍彰化市推案，在建築正式動工前，先透過親子園區與各式活動，讓市民體驗未來生活的美好輪廓。」

▲順天建設慈善耶誕餐會，邀請一粒麥課輔班的小朋友與老師。（圖／記者陳筱惠攝）

另外順天建設慈善耶誕餐會，邀請一粒麥課輔班的小朋友與老師，除準備豐盛的耶誕佳餚外，也安排魔術演出與聖誕老人驚喜互動，現場笑聲不斷。在耶誕節前夕，總經理柯啟新與營運長林信誠分別率領團隊，展開一系列關懷行動，酒店同仁造訪林新醫院附設居家護理站，與近80位長者一同慶祝耶誕，透過音樂與互動活動，傳遞陪伴與溫暖。

▲豐邑集團秉持「愛與分享」的企業精神，啟動「聖誕傳愛」系列活動，連續5個週末不間斷。（圖／記者陳筱惠攝）

以及豐邑集團秉持「愛與分享」的企業精神，啟動「聖誕傳愛」系列活動，連續5個週末不間斷，巡迴於新竹與台中等超過10個社區，舉辦聖誕市集與「聖誕老公公/老婆婆到你家」活動，至今累計吸引近千名住戶參與。此外，豐邑集團更跨越社區圍牆，將這份暖意延續至中國附醫與民營護理之家，透過報佳音的歌聲，讓愛與祝福在寒冬中綻放。

《住展》雜誌發言人陳炳辰分析：「在買氣趨於保守、消費者決策期拉長的階段，建商若僅依賴價格或硬體訴求已難以突圍，反而是品牌是否能創造被記住的體驗，成為影響購屋選擇的關鍵因素。」

