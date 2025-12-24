房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

▲央行2025年最後一次理監事會議，維持第七波信用管制，但總裁一句「銀行自主管理」引發市場聯想。（圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

央行2025年最後一次理監事會議，維持第七波信用管制，但總裁一句「銀行自主管理」引發市場聯想。最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、房產部落客阿宅，深度解析央行政策對2026年房市的影響，並為買賣方提供關鍵建議。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析2026年房市走向。

徐佳馨認為：「央行感受到市場流動性影響，自用客在貸款過程面臨壓力，將處理權下放銀行，可平息輿論。」阿宅則點出：「彈性是關鍵，央行不再設目標，改為每月監控趨勢，顯示對不動產集中度下降的認可，但仍會持續監控。」

談及「新青安2.0」，徐佳馨指出：「央行總裁曾坦承處理新青安『代價還不夠高』，顯示央行對其態度。」她分析：「新青安推出時，導致房價不跌反漲，因此央行管制與其相關，預測新青安2.0額度可能維持1000萬元，但擴大不易；五年寬限期可能檢討，避免鼓勵投資；利率部分則可能維持。」





▲阿宅（中）分析，央行鬆綁有兩大條件，包括貸款集中度降低、房價有感下跌。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

央行何時鬆綁？阿宅分析：「央行鬆綁有兩大條件，包括貸款集中度降低、房價有感下跌。」他強調：「逾放比是關鍵，若逾放比提高，即使房價只跌10%，央行也可能視為「有感下跌」。

展望2026年房市，阿宅以「斷食減肥」比喻房市資金，「若明年持續管制，資金斷裂恐導致血流成河。」徐佳馨提醒：「2026年需注意超漲區及奇怪產品，前者面臨修正壓力，後者轉手困難。」

對於2026年房市「價量」表現，徐佳馨預期：「價格將有向下修正空間，但品牌建商仍有機會創高，成交量方面不會比2025年差，因有交屋潮支撐。」阿宅則認為，2026年房市將呈現量平價跌格局。

▲徐佳馨表示，資金有機會成本，若能賣到好價錢，可將資金投入更有效益的投資 。（示意圖／記者張雅雲攝）

給買方什麼建議？徐佳馨表示：「不要當鍵盤俠，建議實際走訪市場，了解市場溫度。」阿宅表示：「不用等了，2026年就是一個進場的時機，2026年後可能難再遇到如此低點。」

至於賣方？徐佳馨表示：「資金是有機會成本的，若能賣到好價錢，可將資金投入更有效益的投資。」阿宅也同意徐的觀點，他說：「不應執著於價差，若有更好投資效益，應把握機會。」

綜合分析，2026年房市將呈現「量平價跌」局面，對於自住買方而言，或許是尋找理想物件的良好時機；而賣方則需審慎評估機會成本，做出最有利決策。