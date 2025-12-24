ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

▲▼央行總裁楊金龍。（圖／記者黃國霖攝）

▲央行2025年最後一次理監事會議，維持第七波信用管制，但總裁一句「銀行自主管理」引發市場聯想。（圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

央行2025年最後一次理監事會議，維持第七波信用管制，但總裁一句「銀行自主管理」引發市場聯想。最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、房產部落客阿宅，深度解析央行政策對2026年房市的影響，並為買賣方提供關鍵建議。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析2026年房市走向。

徐佳馨認為：「央行感受到市場流動性影響，自用客在貸款過程面臨壓力，將處理權下放銀行，可平息輿論。」阿宅則點出：「彈性是關鍵，央行不再設目標，改為每月監控趨勢，顯示對不動產集中度下降的認可，但仍會持續監控。」

談及「新青安2.0」，徐佳馨指出：「央行總裁曾坦承處理新青安『代價還不夠高』，顯示央行對其態度。」她分析：「新青安推出時，導致房價不跌反漲，因此央行管制與其相關，預測新青安2.0額度可能維持1000萬元，但擴大不易；五年寬限期可能檢討，避免鼓勵投資；利率部分則可能維持。」

▲▼ 地產詹哥老實說 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲阿宅（中）分析，央行鬆綁有兩大條件，包括貸款集中度降低、房價有感下跌。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

央行何時鬆綁？阿宅分析：「央行鬆綁有兩大條件，包括貸款集中度降低、房價有感下跌。」他強調：「逾放比是關鍵，若逾放比提高，即使房價只跌10%，央行也可能視為「有感下跌」。

展望2026年房市，阿宅以「斷食減肥」比喻房市資金，「若明年持續管制，資金斷裂恐導致血流成河。」徐佳馨提醒：「2026年需注意超漲區及奇怪產品，前者面臨修正壓力，後者轉手困難。」

對於2026年房市「價量」表現，徐佳馨預期：「價格將有向下修正空間，但品牌建商仍有機會創高，成交量方面不會比2025年差，因有交屋潮支撐。」阿宅則認為，2026年房市將呈現量平價跌格局。

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲徐佳馨表示，資金有機會成本，若能賣到好價錢，可將資金投入更有效益的投資 。（示意圖／記者張雅雲攝）

給買方什麼建議？徐佳馨表示：「不要當鍵盤俠，建議實際走訪市場，了解市場溫度。」阿宅表示：「不用等了，2026年就是一個進場的時機，2026年後可能難再遇到如此低點。」

至於賣方？徐佳馨表示：「資金是有機會成本的，若能賣到好價錢，可將資金投入更有效益的投資。」阿宅也同意徐的觀點，他說：「不應執著於價差，若有更好投資效益，應把握機會。」

綜合分析，2026年房市將呈現「量平價跌」局面，對於自住買方而言，或許是尋找理想物件的良好時機；而賣方則需審慎評估機會成本，做出最有利決策。

關鍵字：央行楊金龍打房信用管制放鬆貸款住商不動產徐佳馨阿宅地產詹高老實說

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026進場時機來了

