裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

記者項瀚／台北報導

日前新北大型社區爆出裝修爛尾事件，讓「裝修蟑螂」議題再度浮上檯面，許多住戶付8、9成款項，工程卻停擺，設計師甚至要求追加款項。最新一集《地產詹哥老實說》邀請《CWC財商講堂》主理人C大、馨傳不動產智庫執行長何世昌，一起剖析裝修亂象，提供民眾預防之道。

C大表示：「台灣裝潢產業層層轉包，即使上游業者無意詐騙，下游師傅拿錢跑路，可能導致整個工程停擺，且不良設計師可能換名重起爐灶，簽約時務必核對設計師身分證與名片姓名是否一致。」

何世昌則提醒：「代銷公司通常只負責銷售，若積極推薦裝潢公司，很可能與其存在『默契』或『利益糾葛』，民眾應提高警覺。」

價格方面，何世昌表示：「設計公司多採『虛坪』計價，每坪約8~15萬元，20坪房屋裝潢至少200萬元起跳，因此若業者報價百萬以內，雖便宜但潛藏風險，切勿以最低標作為唯一考量。」

▲關於裝修付款，C大建議：「民眾應堅持做到哪裡，付到哪裡，勿在進度未達時被催促付款。」 （圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於付款方式，多採「3331」慣例，但這背後對消費者可能會有一些不平等的風險。C大建議：「民眾應堅持做到哪裡，付到哪裡，勿在進度未達時被催促付款。」他也鼓勵與業者協商，「將付款期數拆分更多，或調整各期款項比例，將初期款項降低，把尾款比例拉高，以掌握金錢主導權。」

何世昌指出，多數詐騙案發生在收到簽約金與開工款後。他建議：「將簽約金與開工款比例從30%降至20%，挪出金額移至完工款，降低初期風險。」

▲面對層出不窮的裝修詐騙，C大、何世昌專家提供民眾「3做、3不做」的自保心法。（示意圖／視覺中國）

面對層出不窮的裝修詐騙，C大、何世昌專家提供民眾「3做、3不做」的自保心法：

三不做：

一、不找報價價差過大、資本額過低的公司： 資本額低可能財務狀況不佳，履約能力堪憂。

二、不單憑片面資訊找設計公司： 網路評價可被操作，應交叉比對親友推薦、口碑。

三、不做非必要性設計： 過多設計容易追加預算，且施工成果可能不如預期。

三做：

一、務必查核公司登記： 確認是否為合法室內裝修設計公司，並核對負責人身分證。

二、務必做履約保證： 雖非百分百保障，但能多一層防護。

三、務必查司法判決書： 透過司法院系統查詢業者是否有相關訴訟糾紛。

最後，C大、何世昌提醒：「民眾應勤跑工地，與師傅打好關係，了解工程進度，所有約定都應白紙黑字載明，儘管詐騙猖獗，多一層防範，對自己絕對是多一份保障。」