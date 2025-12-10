ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

▲▼ 裝修蟑螂 。（圖／AI製圖）

▲新北大型社區爆出裝修爛尾事件，讓「裝修蟑螂」議題再度浮上檯面 。（示意圖／AI製圖）

記者項瀚／台北報導

日前新北大型社區爆出裝修爛尾事件，讓「裝修蟑螂」議題再度浮上檯面，許多住戶付8、9成款項，工程卻停擺，設計師甚至要求追加款項。最新一集《地產詹哥老實說》邀請《CWC財商講堂》主理人C大、馨傳不動產智庫執行長何世昌，一起剖析裝修亂象，提供民眾預防之道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析裝修的亂象。

C大表示：「台灣裝潢產業層層轉包，即使上游業者無意詐騙，下游師傅拿錢跑路，可能導致整個工程停擺，且不良設計師可能換名重起爐灶，簽約時務必核對設計師身分證與名片姓名是否一致。」

何世昌則提醒：「代銷公司通常只負責銷售，若積極推薦裝潢公司，很可能與其存在『默契』或『利益糾葛』，民眾應提高警覺。」

價格方面，何世昌表示：「設計公司多採『虛坪』計價，每坪約8~15萬元，20坪房屋裝潢至少200萬元起跳，因此若業者報價百萬以內，雖便宜但潛藏風險，切勿以最低標作為唯一考量。」

▲▼ 地產詹哥老實說 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲關於裝修付款，C大建議：「民眾應堅持做到哪裡，付到哪裡，勿在進度未達時被催促付款。」 （圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於付款方式，多採「3331」慣例，但這背後對消費者可能會有一些不平等的風險。C大建議：「民眾應堅持做到哪裡，付到哪裡，勿在進度未達時被催促付款。」他也鼓勵與業者協商，「將付款期數拆分更多，或調整各期款項比例，將初期款項降低，把尾款比例拉高，以掌握金錢主導權。」

何世昌指出，多數詐騙案發生在收到簽約金與開工款後。他建議：「將簽約金與開工款比例從30%降至20%，挪出金額移至完工款，降低初期風險。」

▲▼室內裝修，裝潢，工人，室內設計。（圖／視覺中國）

▲面對層出不窮的裝修詐騙，C大、何世昌專家提供民眾「3做、3不做」的自保心法。（示意圖／視覺中國）

面對層出不窮的裝修詐騙，C大、何世昌專家提供民眾「3做、3不做」的自保心法：

三不做：

一、不找報價價差過大、資本額過低的公司： 資本額低可能財務狀況不佳，履約能力堪憂。

二、不單憑片面資訊找設計公司： 網路評價可被操作，應交叉比對親友推薦、口碑。

三、不做非必要性設計： 過多設計容易追加預算，且施工成果可能不如預期。

三做：

一、務必查核公司登記： 確認是否為合法室內裝修設計公司，並核對負責人身分證。

二、務必做履約保證： 雖非百分百保障，但能多一層防護。

三、務必查司法判決書： 透過司法院系統查詢業者是否有相關訴訟糾紛。

最後，C大、何世昌提醒：「民眾應勤跑工地，與師傅打好關係，了解工程進度，所有約定都應白紙黑字載明，儘管詐騙猖獗，多一層防範，對自己絕對是多一份保障。」

►房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：建商不想努力

►「微型商辦」崛起！　內行人深度解析投資前景 

►全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相 

關鍵字：裝潢裝修蟑螂詐騙款項尾款付款地產詹哥老實說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租約到期！高雄14年「百貨地標」突結束營業　在地估接手價

「21世紀生活百貨廣場」1995年成立，從高雄起家，堪稱是「高屏版小北百貨」，天祥店在地營業至少14年，日前突掛出「結束營業全面8折」的布條，只開到21日，在地人指出，因租約到期直接結束營業。信義房屋專家表示，該區商家密集、消費結構穩定，空租率不高。

1小時前

屏東最高樓來了！　達麗砸逾70億蓋「火車站都更案」拚5年半完工

「屏東火車站東側公辦都更案」今（10日）舉行簽約典禮，該案將興建1幢3棟地上20層建築，將成為屏東最高大樓，住宅共計771戶。達麗建設表示，以目前來看行情抓在4字頭，並鎖定3大客群。

2小時前

北市單價20萬便宜屋　專家示警：當心是「誘餌房」

央行祭出史上最狠打炒房重拳後，不少民眾眼看房價有鬆跡象，開始趁機進場撿便宜，房產達人孔祥合則示警，低總價物件暴增，民眾務必「慎防誘餌房」，透露他友人最近標下1間房，本以為是值得恭喜的好消息，對方卻苦笑：「是被法拍業者騙去標的。」

3小時前

家樂福撤「天母地王」換血　房東曝：同業種零售業秒接

天母忠誠路二段上「家樂福」開業8年，即將在年底歇業，引發熱議。但建商房東表示，該店已找好下一手租客，是與家樂福同業種的零售業者，預計明年進場裝潢。專家也分析，家樂福撤出並不是天母沒落，而是高階品牌更適合這裡。

3小時前

裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

日前新北大型社區爆出裝修爛尾事件，讓「裝修蟑螂」議題再度浮上檯面，許多住戶付了8、9成款項，工程卻停擺，設計師甚至要求追加款項。最新一集《地產詹哥老實說》邀請《CWC財商講堂》主理人C大、馨傳不動產智庫執行長何世昌，一起剖析裝修亂象，提供民眾預防之道。

4小時前

公園首排＋日系書店＋飯店公設！小港超強輕豪宅「清景麟國家公園」一次開箱美好生活

近年來，重劃區之所以受到購屋族群青睞，無非是因其街廓整齊、環境規劃完善，以及具備未來發展性的優勢。在高雄，位於小港最受矚目的89期重劃區，就以優異的條件吸引著置產目光。其中，坐擁公園首排的「清景麟國家公園」建案，更因其豪宅級的建材和豐富公設，成為區域內備受矚目的輕豪宅標的。

5小時前

機能補齊！台南南區居住質感進化　「和通敦品III」生活升級理想提案

台南南區過去被視為市區房價基期較低的板塊，但近年隨著商圈機能補齊，加上南科效應擴散與沙崙高鐵特區的連動，居住需求一路升溫。區域定位正從過去的「親民價好入手」，進化為「質感生活新選擇」。

5小時前

汐止都更合約陷阱！　60年產權拱手送人

8小時前

汐止都更爛尾！　「金龍海嘯」害住戶被強逼搬遷

史上最重打房掀起的「金龍海嘯」，不僅讓房市急凍，陸續傳出建商倒閉落跑事件，現在就連都更案也出現連環爆。在雙北地區有多個都更案的山岳開發建設（簡稱：山岳）去年驚傳跳票，近期位於新北汐止的都更合建案，竟爆出山岳將產權默默移轉給上市櫃建商力麒建設，都更戶收到力麒的民事訴狀，以無權占有為由要求搬遷。「本來等都更，期待新房子，結果連房子都變成別人的了。」驚覺被騙的住戶憤怒地對本刊說，同時委託律師向力麒提告「詐欺。」

8小時前

三元能源祝融後求償46億　中鼎反擊：依法無理由

台灣統包工程龍頭中鼎（9933）突在9日晚間19時30分召開重訊記者會，中鼎指出，今日與旗下關係企業益鼎工程，同步接獲台北地方法院寄送的開庭通知與民事起訴狀，遭三元公司主張中鼎及益鼎連帶賠償46億2577萬5000元。

18小時前

【兒遭酒駕男撞死】主播父披「亡子白袍」　淚灑法庭討公道

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」..

汐止都更爛尾！　住戶被強逼搬遷

汐止都更合約陷阱！　60年產權..

家樂福撤「天母地王」換血　房東..

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到..

千萬房談價「才差幾十萬就破局」..

三元能源祝融後求償46億　中鼎..

50年透天「賣1100萬」要入..

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養..

裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租約到期！高雄14年「百貨地標..

屏東最高樓來了！　達麗砸逾70..

北市單價20萬便宜屋　專家示警..

家樂福撤「天母地王」換血　房東..

裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套..

小港超強輕豪宅「清景麟國家公園..

機能補齊！台南南區居住質感進化

汐止都更合約陷阱！　60年產權..

汐止都更爛尾！　住戶被強逼搬遷

三元能源祝融後求償46億　中鼎..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366