張文「符合好房客標準」一票房東怕爆　專家推1平台：精確比對成功

▲張文在租屋處兩個地點縱火。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北捷隨機攻擊案引發社會高度不安，不僅通勤族關注防身之道，廣大房東群體亦開始審視，租屋管理的安全性。房產投資專家「喬王」近日發文指出，防範危險房客的唯一關鍵點，在於「出租之前」的嚴格篩選，透過審核穩定職業、收入，及善用政府公開的通緝犯查詢平台，房東不僅能保護私人資產，也在無形中攔截具危安隱患的風險份子進入生活圈。

嫌犯「看起來很正常」 這才是最令人不寒而慄之處

[廣告]請繼續往下閱讀...

張文在犯案前曾縱火焚燒租屋處；不過，他平時「準時繳租、安靜無聲」的特質，完全符合多數房東對好房客的定義。據鄰居說法，該嫌犯搬入不久且印象模糊；警方則表示，其租金皆按時繳交，顯示該嫌犯在表面上極具偽裝性，屬於房東難以察覺的類型。

喬王直言，鄰居與警方的描述令人背脊發涼，況且房東在租賃契約成立、鑰匙交付後，對租客行為的管教權極其有限；簡單來說，這並非房東能輕易阻止的悲劇，不過可以主動選擇「避險」。

兩大篩選指標 「穩定職業」與「通緝查詢」缺一不可

他指出，防範危險房客的唯一關鍵點在於「出租之前」，其中有兩項實務操作重點。首先是審核「職業與收入」，這與銀行審核貸款的邏輯一致，旨在確認租客具備穩定的生活背景與承擔能力，而非道德審判，「連銀行都不敢借錢的人，你為什麼敢把幾百萬的房子交給他？」

其次，房東應善用政府提供的「查捕逃犯網路公告查詢」平台，透過輸入身分證字號與姓名，可精確比對租客是否具備潛在犯罪背景。

喬王直言，很多房東不知道，政府其實有提供「通緝犯資料查詢平台」，這也是許多專業房東及包租代管公司，在出租前必做的功課。這個平台提供四種查詢管道，用途都不太一樣，但最適合廣泛查詢的是第四種平台「查捕逃犯網路公告查詢」。以這次的事件為例，前三項都查不到這起事件的嫌犯資料，但透過「查捕逃犯網路公告查詢」，就能查到他的名字。

▲張文在行兇前折返回租屋處縱火。（圖／記者邱中岳翻攝）

出租前的篩選 「不是歧視，而是風險管理」

喬王在文末強調，事前多看一眼職業與收入、多花幾分鐘查詢公開平台，並不是冷血或多疑，而是誠實地承認，房東能掌握的真的只有那麼多。

他直言，先保護好自己的資產，在有餘力的情況下再保護這個社會，這才是成熟房東該有的風險管理態度。

．本文由「喬王的投資理財筆記的」授權引用。

►割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：世上最愚蠢的情勒

►父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」 律師戳破盲點：不可思議

►不只反擊手段！正當防衛「1關鍵」限制超嚴格 律師詳解