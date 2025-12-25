多開5分鐘車省百萬！　太平「房價凹陷區」磁吸首購族

▲台中2024年第3季到2025年第2季期間，以年薪百萬元以下、40歲以下青壯年最熱門的5大購屋區域出爐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市根據統計聯徵中心貸款件數及實價登錄資料，2024年第3季到2025年第2季期間，以年薪百萬元以下、40歲以下青壯年最熱門的5大購屋區域出爐。專家表示，年薪百萬元以下的年輕族群購屋最重視負擔能力與屋齡新穎，多數人願意犧牲部分交通或生活機能。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊 專家批：重稅打房、輕稅養地

根據台中市年薪百萬元以下、40歲以下青壯年最熱門的五大購屋區域出爐，「北屯區」以2626件貸款申請遙遙領先成為台中青壯年購屋首選；緊接著是「太平區」1384件，以及位於海線的「梧棲區」以1150件名列第三。

包含台中巨蛋、美式賣場等大型建設推動北屯區發展迅速，成為通勤族最愛的購屋地點。台慶不動產14期大崇德加盟店東陳政中表示：「北屯蛋白區因快速道路環繞，直達台中科學園區相當便利，吸引大量青壯年族群購屋。」

另外陳政中說：「北屯區建商推出屋齡新、總價1200萬至1500萬元的2房建案，更符合小資族預算。相較於蛋黃區新成屋總價直逼2000萬元，蛋白區不僅價格親民、屋齡較新，也讓買房負擔明顯降低。」

▲太平重劃區開發已超過15年，生活機能相當完整。雖捷運藍線仍在審議中，太平擁有多條快速道路匝道，開車通勤十分方便。（圖／記者陳筱惠攝）

緊接著是「太平區」1384件，雖然太平區近期沒有重大的建設話題，但貸款件數仍高居第二。永慶不動產太平樂業加盟店協理朱良華指出：「太平重劃區開發已超過15年，生活機能相當完整。雖捷運藍線仍在審議中，太平擁有多條快速道路匝道，開車通勤十分方便。」

目前太平區屋齡15年內中古屋每坪約30萬元，較北屯區便宜約5萬元，許多年輕人願意多花5至10分鐘通勤時間，換取更低購屋成本，加上成熟商圈，是性價比高的選擇。





▲年薪百萬元以下的年輕族群購屋最重視負擔能力與屋齡新穎，多數人願意犧牲部分交通或生活機能。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，海線地區的梧棲區以親民房價成為第三大熱區。有巢氏房屋梧棲大智港阜加盟店長吳世雄指出：「梧棲區的台中港國際特定商業區，規劃將帶來大量就業機會，加上捷運藍線延伸也提升交通便利性。當地目前每坪房價仍在2字頭，總價不超過千萬元，對許多青壯年首購族來說負擔相對輕。」

雖然梧棲區生活機能尚在發展，但大型百貨進駐及距離台中市區僅半小時車程，讓梧棲成為預算型買家的新寵。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍總結：「年薪百萬元以下的年輕族群購屋最重視負擔能力與屋齡新穎，多數人願意犧牲部分交通或生活機能，選擇屋齡較小、公設比高的中古屋。綜合考量經濟負擔與房屋狀況，蛋白區成為台中青壯年購屋的重要趨勢。」

