「神」隊友進場！　高市2大宮廟標下三民、左營精華地

記者張雅雲／高雄報導

高雄市財政局23日舉行非公用土地標售，6標當中有3標順利標脫，總標售金額1億7778萬4418元，脫標率5成，其中宮廟成最大買家，包括高雄玉皇宮、舊城城隍廟分別入手三民、左營土地，專家表示，溢價率不高，買方出手相當理性，研判以自用為主。

高雄市財政局23日舉行非公用土地標售，共有6標6筆土地，合計有3標封參與投標，共標出3標3筆土地，合計標售金額1億7778萬4418元，標脫率5成。

從標售結果來看，標脫3標中罕見有2筆土地均為宮廟出手，舊城城隍廟得標位於左營區店仔頂路土地，地坪215坪，得標價1億3329萬4888元，換算單價61.98萬元，為此次單、總價最高土地。玉皇宮則是標下中庸街60坪土地，得標價3670萬9530元，溢價率達10%，換算單價60.98萬元。

富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析，由於每筆得標土地均為單一投標，溢價幅度不大，成交價大致落在區域行情水準，並未出現明顯追價，「整體來看，屬於合理成交價。」

標號 區域 段別 小段 地號 路段位置 面積 (坪) 分區 標售底價 (元/坪) 總價 (元) 得標金額 (元) 平均單價 (萬/坪) 溢價率 投標數 得標人 備註 1 鼓山 前鋒 451建 182 九如四路1990巷1弄5號4樓之1 22.48 特定住宅 269,265 6,053,556 - - - 0 流標 2 前鎮 仁愛 94-126 衛東街34巷上 18.76 住三 240,000 4,501,200 - - - 0 流標 3 前鎮 鎮昌 288-58 康和路156號旁 19.36 住四 388,430 7,520,000 7,780,000 40.19 3.46% 1 趙姓自然人 得標 4 鳥松 美德 281-12 仁愛路旁 122.24 住宅(住一) 238,017 29,095,920 - - - 0 流標 5 左營 左南 1680 店仔頂路2號之4 215.08 住三 611,901 131,606,100 133,294,888 61.98 1.28% 1 舊城城隍廟 得標 6 三民 河濱 339-1 372-9 臨中庸街11巷 60.20 住四 554,380 33,372,300 36,709,530 60.98 10.00% 1 玉皇宮 得標

▲高雄市財政局非公用土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產。（ETtoday製表）

而宮廟之所以成為這次標售的主力買方，許值瑋指出，此次得標土地多鄰近舊城城隍廟、玉皇宮，對宮廟而言，不論是擴建、當成停車空間，甚至長期保留當資產，都頗具自用價值，研判未來應以自用為主。

高雄市市調協會副理事長蔡博丞分析，城隍廟、玉皇宮在高雄都是香火相當鼎盛的知名大廟，本身現金流相對穩定，加上多數採長期持有思維，即便總價動輒數千、上億元，對該廟仍屬可承受範圍，「香火旺盛，本身就代表穩定收入來源，也讓這類購地行為更像是資產配置。」

