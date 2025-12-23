「神」隊友進場！　高市2大宮廟標下三民、左營精華地

▲玉皇宮標下中庸街60坪土地，得標價3670萬9530元，溢價率達10%，換算單價60.98萬元。（圖／翻攝自Google Maps）
記者張雅雲／高雄報導
高雄市財政局23日舉行非公用土地標售，6標當中有3標順利標脫，總標售金額1億7778萬4418元，脫標率5成，其中宮廟成最大買家，包括高雄玉皇宮、舊城城隍廟分別入手三民、左營土地，專家表示，溢價率不高，買方出手相當理性，研判以自用為主。
高雄市財政局23日舉行非公用土地標售，共有6標6筆土地，合計有3標封參與投標，共標出3標3筆土地，合計標售金額1億7778萬4418元，標脫率5成。
從標售結果來看，標脫3標中罕見有2筆土地均為宮廟出手，舊城城隍廟得標位於左營區店仔頂路土地，地坪215坪，得標價1億3329萬4888元，換算單價61.98萬元，為此次單、總價最高土地。玉皇宮則是標下中庸街60坪土地，得標價3670萬9530元，溢價率達10%，換算單價60.98萬元。
富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析，由於每筆得標土地均為單一投標，溢價幅度不大，成交價大致落在區域行情水準，並未出現明顯追價，「整體來看，屬於合理成交價。」
|標號
|區域
|段別
|小段
|地號
|路段位置
|面積 (坪)
|分區
|標售底價 (元/坪)
|總價 (元)
|得標金額 (元)
|平均單價 (萬/坪)
|溢價率
|投標數
|得標人
|備註
|1
|鼓山
|前鋒
|451建
|182
|九如四路1990巷1弄5號4樓之1
|22.48
|特定住宅
|269,265
|6,053,556
|-
|-
|-
|0
|流標
|2
|前鎮
|仁愛
|94-126
|衛東街34巷上
|18.76
|住三
|240,000
|4,501,200
|-
|-
|-
|0
|流標
|3
|前鎮
|鎮昌
|288-58
|康和路156號旁
|19.36
|住四
|388,430
|7,520,000
|7,780,000
|40.19
|3.46%
|1
|趙姓自然人
|得標
|4
|鳥松
|美德
|281-12
|仁愛路旁
|122.24
|住宅(住一)
|238,017
|29,095,920
|-
|-
|-
|0
|流標
|5
|左營
|左南
|1680
|店仔頂路2號之4
|215.08
|住三
|611,901
|131,606,100
|133,294,888
|61.98
|1.28%
|1
|舊城城隍廟
|得標
|6
|三民
|河濱
|339-1 372-9
|臨中庸街11巷
|60.20
|住四
|554,380
|33,372,300
|36,709,530
|60.98
|10.00%
|1
|玉皇宮
|得標
▲高雄市財政局非公用土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產。（ETtoday製表）
而宮廟之所以成為這次標售的主力買方，許值瑋指出，此次得標土地多鄰近舊城城隍廟、玉皇宮，對宮廟而言，不論是擴建、當成停車空間，甚至長期保留當資產，都頗具自用價值，研判未來應以自用為主。
高雄市市調協會副理事長蔡博丞分析，城隍廟、玉皇宮在高雄都是香火相當鼎盛的知名大廟，本身現金流相對穩定，加上多數採長期持有思維，即便總價動輒數千、上億元，對該廟仍屬可承受範圍，「香火旺盛，本身就代表穩定收入來源，也讓這類購地行為更像是資產配置。」
