ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「神」隊友進場！　高市2大宮廟標下三民、左營精華地

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲玉皇宮標下中庸街60坪土地，得標價3670萬9530元，溢價率達10%，換算單價60.98萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市財政局23日舉行非公用土地標售，6標當中有3標順利標脫，總標售金額1億7778萬4418元，脫標率5成，其中宮廟成最大買家，包括高雄玉皇宮、舊城城隍廟分別入手三民、左營土地，專家表示，溢價率不高，買方出手相當理性，研判以自用為主。

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市財政局23日舉行非公用土地標售，共有6標6筆土地，合計有3標封參與投標，共標出3標3筆土地，合計標售金額1億7778萬4418元，標脫率5成。

從標售結果來看，標脫3標中罕見有2筆土地均為宮廟出手，舊城城隍廟得標位於左營區店仔頂路土地，地坪215坪，得標價1億3329萬4888元，換算單價61.98萬元，為此次單、總價最高土地。玉皇宮則是標下中庸街60坪土地，得標價3670萬9530元，溢價率達10%，換算單價60.98萬元。

富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析，由於每筆得標土地均為單一投標，溢價幅度不大，成交價大致落在區域行情水準，並未出現明顯追價，「整體來看，屬於合理成交價。」

標號 區域 段別 小段 地號 路段位置 面積 (坪) 分區 標售底價 (元/坪) 總價 (元) 得標金額 (元) 平均單價 (萬/坪) 溢價率 投標數 得標人 備註
1 鼓山 前鋒 451建 182 九如四路1990巷1弄5號4樓之1 22.48 特定住宅 269,265 6,053,556 - - - 0 流標  
2 前鎮 仁愛 94-126   衛東街34巷上 18.76 住三 240,000 4,501,200 - - - 0 流標  
3 前鎮 鎮昌 288-58   康和路156號旁 19.36 住四 388,430 7,520,000 7,780,000 40.19 3.46% 1 趙姓自然人 得標
4 鳥松 美德 281-12   仁愛路旁 122.24 住宅(住一) 238,017 29,095,920 - - - 0 流標  
5 左營 左南 1680   店仔頂路2號之4 215.08 住三 611,901 131,606,100 133,294,888 61.98 1.28% 1 舊城城隍廟 得標
6 三民 河濱 339-1 372-9   臨中庸街11巷 60.20 住四 554,380 33,372,300 36,709,530 60.98 10.00% 1 玉皇宮 得標

▲高雄市財政局非公用土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產。（ETtoday製表）

而宮廟之所以成為這次標售的主力買方，許值瑋指出，此次得標土地多鄰近舊城城隍廟、玉皇宮，對宮廟而言，不論是擴建、當成停車空間，甚至長期保留當資產，都頗具自用價值，研判未來應以自用為主。

高雄市市調協會副理事長蔡博丞分析，城隍廟、玉皇宮在高雄都是香火相當鼎盛的知名大廟，本身現金流相對穩定，加上多數採長期持有思維，即便總價動輒數千、上億元，對該廟仍屬可承受範圍，「香火旺盛，本身就代表穩定收入來源，也讓這類購地行為更像是資產配置。」

《地產詹哥老實說》EP288／懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：重稅打房、輕稅養地

關鍵字：高雄土地土地標售宮廟買地資產配置玉皇宮舊城城隍廟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「神」隊友進場！　高市2大宮廟標下三民、左營精華地

高雄市財政局23日舉行非公用土地標售，6標當中有3標順利標脫，總標售金額1億7778萬4418元，脫標率5成，其中宮廟成最大買家，包括高雄玉皇宮、舊城城隍廟分別入手三民、左營土地，專家表示，溢價率不高，買方出手相當理性，研判以自用為主。

5小時前

租霸賴著不走！　租服公會：租期保障3年恐成惡房客護身符

內政部《租賃專法》修法4大方向包括「租期保障最短3年」。北市租服公會表示，這會讓租霸現象增加，讓租霸更肆無忌憚。對此該會呼籲，將修法核心著重於《公證法》並簡化訴訟流程，擴大租約公證之強制執行效力，讓惡意違約的租客可快速退場。

6小時前

「酷運動」助跑　台中3大國際級場館旁行情看俏

隨著「酷運動」政策帶動國際級場館落腳，南台中憑藉交通利多與低密度規劃，單元五住宅用地行情已與北台中14期榮德段平起平坐，指標建商大陸建設也宣布插旗13期，聯手英國大師打造全台首座「英式合院聚落」。

7小時前

「七期賠售王」魔咒未解！高樓層賠500萬出場　單價跌回10年前

位於台中市西屯區七期重劃區的知名豪宅「台中帝寶」，近年來因頻傳高額賠售紀錄，被市場戲稱為「七期賠售王」。根據2025年最新交易，該社區的賠售魔咒似乎仍未止息，近期一筆高樓層轉手交易，帳面再度慘賠500萬元出場。

8小時前

苓雅清潔隊舊址變身28樓住宅　隆大投資55億拚2032完工

高雄市推動大眾運輸導向開發（TOD）再添新案。高雄環保局苓雅清潔隊機關辦公室舊址公辦都市更新案，隆大（5519）得標後，23日與高市府完成簽約，將投資55.67億元，規劃興建3棟住宅大樓，整體開發規模預估約1.7萬坪，最快2032年完工，開賣時間未定。

9小時前

大樓磁磚剝落！每戶「分攤150萬」他拒繳　打8年官司尷尬了

房產專家孔祥合今（23）日發文分享，一起纏訟8年的社區糾紛案例，他的某位親戚因不滿社區「區分所有權人會議」決議，每戶分攤150萬元的外牆磁磚修繕費，於是執意請律師打官司；然而，經歷二審判決敗訴定讞後，他不僅仍須繳納本金，更需額外支付5%的法定利息、鉅額律師費用，最後還造成鄰里決裂。

9小時前

送飲料遭炎上！UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水漂

張文隨機殺害民眾造成3死11傷，各界哀悼傷亡的無辜民眾，但手搖飲「UG Tea」遭批置入性行銷，引發討論。事實上，UG中山南西店在本月才開幕，經查房東是由交通部100%持股的臺鐵公司，專家估該店面月租40萬元。

9小時前

馬上被問加多少！他下斡旋「1態度」卡關　過來人秒懂：撐住

談價環節常讓買房族超鬱悶，就有網友表示，最近看上一間「很喜歡很喜歡」的房子，開價1288萬元，他下斡旋1050萬元卻遭到拒絕，疑似因為太明顯表現出喜歡，被不斷追問加價空間。原PO進退兩難，直言現在局面有點僵，不知道下一步該怎麼做，話題引發討論。

11小時前

「中國版星巴克」熄燈　農16旗艦店開價1.8億賣

有「中國版星巴克」之稱的「SPR COFFEE」，2011年首店在高雄開幕，2012年搬到農16打造旗艦店，主打現煮咖啡搭配輕食，多年來已有一票死忠顧客支持，今年突熄燈，目前已無分店，屋主開出1.8億元求售。信義房屋專家表示，農16店王單價達136萬元。

11小時前

「帝寶」連15年稱霸「住宅地王」　公告現值驚見下滑

2026年台北市住宅地王由「帝寶」連續15年蟬聯，第二、第三名分別為「仁愛尚華」、「仁愛麗景」，顯示仁愛路地位難撼動。不過，土地公告現值全面下跌，顯示受市場衝擊影響，官方對蛋黃區土地價值態度也轉趨保守。

11小時前

【女網友很機智勇敢】士林夜市凌晨傳男持開山刀亂晃！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「土方之亂」運費暴漲10倍　建..

爸媽送3000萬房產！他賣掉「..

UG插旗「中山一級戰區」僅10..

贊助1000萬「但開出1條件」..

想賣不得、想住不能！　昔岡山第..

大樓磁磚剝落！每戶「分攤150..

北投第一座社宅！　步行5分到捷..

「七期賠售王」魔咒未解！高樓層..

好市多傳進駐帶動沙鹿熱度　車站..

婚後搬進來「每月繳7千房租」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「神」隊友進場！　高市2大宮廟..

租霸賴著不走！　租服公會：租期..

「酷運動」助跑　台中3大國際級..

「七期賠售王」魔咒未解！高樓層..

苓雅清潔隊舊址變身28樓住宅　..

大樓磁磚剝落！每戶「分攤150..

UG插旗「中山一級戰區」僅10..

馬上被問加多少！他下斡旋「1態..

「中國版星巴克」熄燈　農16旗..

「帝寶」連15年稱霸「住宅地王..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366