北市房價露曙光！大同區交易總額連2月奪冠　小宅「三線全破」

▲9月房市回溫現曙光，大同區連2月奪「吸金王」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳致平／台北報導

台北市地政局日前公布最近一期（2025年9月）實價登錄資訊，台北市全市交易件數446件，較8月增幅8.25%；交易總額147.55億元，較8月減幅5.51%；住宅價格指數127.25，較8月上升0.65 %。

根據地政局統計顯示，去年9月實價登錄量價動態，全市交易量共446件，較前一年同期441件，增幅1.13%；交易總額為147.55億元，較前一年同期126.07億元，增幅17.04%。

▲根據北市地政局公布最新一期實價登錄資訊，北市房市2025年9月動態顯示房市三大指標回溫。（AI協作圖／記者陳致平製作，經編輯審核）

北市各行政區部分，9月交易量中有5區增加、1區持平、6區減少，增幅最大為萬華區，較8月增加52.38%；減幅最大為中正區，較8月減少11.11%。

各行政區交易總額依序由大同區27.61億元、大安區24.89億元及中山區20.21億元位居前3名，大同區因有高總價交易案件，連續2個月位居第1；總額最少為萬華區，僅4.19億元，總額最高的大同區與最低的萬華區，差約5.59倍。交易總額增幅最大為萬華區，較8月增加51.26%；減幅最大為中正區，較8月減少28.73%。

住宅價格指數部分，去年9月全市住宅價格指數127.25，較8月126.43上升0.65%，較前一年同期130.53下跌2.51%。

大樓住宅價格指數139.53，較8月137.88上升1.20%；公寓住宅價格指數111.46，較8月111.14上升0.29%；小宅住宅價格指數127.35，較8月127.59下跌0.19%。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，全市及公寓月線上漲，季線及半年線皆下跌；大樓表現最強，月線、季線和半年線皆上漲，小宅最弱，皆下跌。