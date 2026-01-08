延續起家厝記憶！新北加速老宅改善　三重、新莊4處獲整建補助

▲三重立面修繕更新前現況照。（圖／新北市政府）

記者莊智勝／新北報導

為提升老舊建築安全與居住品質，新北市政府持續推動老舊建築整建維護補助政策，針對立面修繕及耐震補強每案最高補助1500萬元，增設電梯每案最高補助340萬元，協助改善外牆老化、結構安全及高齡長者居住不便等問題。近期三重、新莊共4處社區成功獲得補助，大幅提升居住環境安全性與便利性，實現「在地安養」目標。

新北市政府表示，除拆除重建外，結構安全無虞的老舊建築，也可透過整建維護方式延續上一代留下的起家厝記憶。本月核定的4處社區皆為承載家庭回憶的老宅，在市府補助下重新蛻變。

其中，三重區林先生為讓家族老宅以嶄新面貌傳承，積極整合鄰里申請立面修繕，不僅透過外牆鋁板更新市容，也一併整理原本凌亂的電信與冷氣管線，打造整齊美觀的街景。另名同樣居住於三重的周先生，考量長輩長年熟悉原有生活環境，成功申請增設電梯補助，讓長者日常外出採買、與鄰里互動更加便利，落實友善樂齡生活。

新北市政府指出，為提升民眾對整建維護政策的了解並提高參與意願，市府提供經費補助及專業團隊到府現勘、諮詢與說明會服務，協助社區評估可行性，增加延續家園記憶與實現在地安養的機會。截至114年12月止，市府已累計受理629案、核定545案，成功協助超過3萬5000戶市民改善居住環境。

都市更新處處長康佑寧補充說明，為減輕市民負擔並加速老屋改善，市府已於114年9月公告實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅優化相關規定，包括申請同意比例下修至50%、補助比例提高至85%、簡化行政程序，並新增弱層補強補助項目。符合條件的社區皆可提出申請，最高補助金額達1500萬元。

新北市政府強調，未來將持續精進制度與服務，讓老屋改善更便利，攜手市民共同提升居住品質與城市風貌，打造安全、宜居的新北市。