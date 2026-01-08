買房前必讀！成屋買賣契約更新　太陽光電與加壓水設備資訊必揭露

▲成屋契約大更新！必揭露太陽光電、水壓設備。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

為強化賣方資訊揭露義務，保障消費者購屋權益，並配合「建築物混凝土結構設計規範」等法規修正，內政部研提「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」應記載事項第2點附件1（建物現況確認書）修正草案，經行政院核定，內政部公告自115年4月1日生效。

消保處指出，修正後的契約要求賣方揭露「用戶加壓受水設備」的相關資訊，尤其當建物所在地不在自來水事業供水範圍內，賣方必須說明是否已設置此設備，並註明管理及維護責任歸屬。

同時，契約也納入「太陽光電發電設備」揭露規範，賣方需清楚標示建物是否裝設太陽光電系統、是否依照法規設置或自行安裝、設備所在位置，以及管理與維護負責人。

配合「建築物混凝土結構設計規範」修訂，契約還更新了「混凝土中最大水溶性氯離子含量檢測標準」的備註說明。消保處提醒，消費者簽約前應仔細檢視契約各條款，並確認「建物現況確認書」揭露內容完整，以充分了解房屋現況後再決定是否購買。

此外，消保處呼籲業者，銷售成屋所使用的契約必須符合法定規範，並詳細勾選現況確認書各項資訊。若契約條款與法規不符，經主管機關限期要求改正仍未改善者，將可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰；如再次限期仍未改正，罰鍰提高至5萬元以上、50萬元以下，並可依次處罰。