「女生一定要有自己的家」　看房10年出手引共鳴

▲女網友看房10年終於買了自己的房屋。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉國吏／綜合報導

高房價讓人陷入「想買、買不起、買了又怕」的無限循環，不過有位看房十年的女子，在政府祭出限貸令、大家紛紛觀望時，卻意外覺得「房緣到了」，終於入手人生第一間房，她也發表感想直言「女生一定要有自己的家」，引起不少討論。

臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享這起案例，表示一位女網友發文透露自己長達10年的看房經歷，她笑說，預售屋、中古屋、新成屋都看過一輪，總是在關鍵時刻差人一步：不是頭款不夠，就是心儀的物件搶手到下斡旋慢了十幾分鐘。她曾懷疑是不是命運跟她開玩笑，房子始終與她擦肩而過。

不過今年限貸令上路，買氣明顯變冷，許多潛在買家選擇暫時觀望。就在這種氛圍裡，她竟然順利買到一間新成屋，頭款剛好湊齊，銀行願意貸到七成，利率壓到2.5%。對她來說，不只是金錢上的大挑戰，更像是人生新的分水嶺。

▲女網友認為自己的家有屬於自己的空間。示意圖非本文當事人。（示意圖／Pixabay）

新家帶來的安定感與屬於自己的空間

「剛開始真的壓力很大，畢竟貸款一背就是二、三十年。」她坦言。但搬進新家、站在屬於自己的客廳時，突然明白長輩口中「買房才能安心」的意義。她和丈夫結婚25年，一直住在夫家，雖然家庭氛圍和諧，但總覺得少了自己的小天地。隨著孩子漸漸長大，她開始思考未來該如何兼顧陪伴年長的家人和追求自己的生活。

最後，她決定在婆家附近購屋，兩邊輪流住，既能照顧長輩，又能保有自己的獨立空間。住進新家後，每天回家、放下包包、關上門，屬於她的小世界成了心裡最柔軟的角落。「再辛苦、再累、貸款再高，都值得。」

▲女網友建議「女生一定要有自己的家」引起共鳴。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

「女生一定要有自己的家」 女網友滿滿共鳴

她也不藏私，把心路歷程分享給還在觀望的朋友們：「我看房十年，最後買到的不是最便宜，也不是最完美，但卻是最適合我的。買房真的要靠房緣。」她還強調，「女生一定要有自己的家！」這句話在網路掀起不少討論，許多網友表示，擁有自己的房子不只是財產，更是安全感；也有人認為，女性買房代表自主與自由。

不過，也有網友提醒，購屋還是要量力而為，不需要強求。這位看房十年的購屋族，用自己的經歷告訴大家：無論市場怎麼變、政策怎麼調，真正決定要買房的，往往是人生階段和心理渴望。她的故事雖然無法複製，但那份「終於有了自己的家」的踏實感，卻是許多人共同的夢。