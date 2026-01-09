北士科外溢效應發酵！「漢皇韶光」跨橋即享產業紅利「8字頭房價＋捷運」吸科技與金融客群進場

房產中心／綜合報導

隨著北投士林科技園區（北士科）的產業動能逐步落地，加上全球AI巨頭輝達（NVIDIA）入主議題的加持，北台北城市發展軸線正出現明顯轉移。作為北台灣科技發展最關鍵的拼圖之一，北士科不僅帶動核心區房市升溫，其產業能量更開始向周邊生活圈外溢，促使購屋族重新思考居住與資產配置的最佳落點。其中，與北士科僅一橋之隔的社子、葫蘆堵生活圈，因生活機能成熟、公共建設加持交通條件逐步到位，加上房市條件相對親民，近期明顯吸引科技與金融相關從業族群進場，成為外溢效應下的受惠區域之一。

核心區單價走高 理性客群轉向外溢生活圈

在北士科產業話題推升下，核心區住宅價格持續走高，讓部分購屋族開始評估更具彈性的選擇。漢皇韶光現場代表、專案經理李羽涵指出，目前進場客層輪廓非常清晰，主要為科技產業、金融相關專業族群，以及具備穩定資金規劃能力的小型自營商組成。這群購屋者具備高度理性的決策特質，面對北台北房價高漲的現狀下，他們展現了極為精準的資產配置眼光。

李羽涵分析，北士科核心區新案單價目前已穩站三位數，部分指標案甚至上看每坪120萬至130萬元；相較之下，享士林區黃金門牌的「漢皇韶光」目前的成交單價竟在80-90萬間，兩者單價落差高達30萬近50萬元；對於重視長期居住品質與資產配置效率的理性購屋族而言，外溢生活圈能在相近預算下，換得更寬裕的居住尺度與生活條件。李羽涵表示，這群客戶多半是在比較過北士科核心區後，發現社子生活圈僅需跨過百齡橋，既同享這波的產業紅利，更省下數百萬甚至上千萬的購屋成本，這種顯著的價格吸引力與「保值、補漲」空間，成為驅使他們轉向落腳的動力。

捷運與幹道串聯 通勤效率成關鍵優勢

除了房價優勢，交通便利性更是「漢皇韶光」能脫穎而出的關鍵。觀察這波購屋族的選擇條件，發現多數人並非追求產業核心的第一排，而是偏好距離適宜、通勤時間可控的居住環境。

「漢皇韶光」緊鄰未來環狀線北環段Y24社正公園站，根據規劃，未來通車後可快速串聯內湖科學園區，並於士林站轉乘淡水信義線，通勤動線更加明確。對於目前在內科上班或未來預計隨公司遷往北士科的族群來說，大幅縮短了通勤時間成本。此外，基地亦可迅速連結中山高與建國高架道路系統，無論前往內湖、南港或松山機場，皆具備高度機動性。李羽涵強調，這種「一橋串聯科技力、一捷躍升價值力」的地段特性，不僅貼近產業人口對居住實用性的需求，更讓「漢皇韶光」成為支撐區域市場表現的重要關鍵。

台大地震中心權威把關 耐震六級的剛性守護

漢皇集團對建築品質的堅持，在「漢皇韶光」中得到完整體現。全案基地面積達771坪，在社子、葫蘆堵這類發展成熟、土地整合不易的區域，屬極為罕見的大基地開發案。結構方面採用RC結構加設耐震間柱，並經過台大地震中心嚴格的結構外審，高標捍衛居住安全。

李羽涵介紹，建案基礎採連續壁工法並進行地盤改良，全棟混凝土最高使用至6000psi，具備耐震六級的卓越設計。本案規劃地上15層、地下3層建築，室內規劃23坪至35坪的2至3房產品；兩房即配置雙衛浴，徹底解決傳統小坪數衛浴不足的痛點，這樣貼近居住實用性的設計細節，回應科技與金融族群對機能性與生活品質的高度要求。

直進校園擁抱綠廊 全房產服務鏈的精準媒合

在生活環境，「漢皇韶光」展現了「繁華裡的健康天地」。建案與葫蘆國小以綠廊相連，孩童能天天安心散步上學；周邊更擁抱海光公園、左岸河濱公園、社子棒球場與雙河濱公園，兼顧了學區、綠地與休憩條件。李羽涵分享，許多家庭客戶非常看重這種步行即達校園與水岸的生活環境，這在寸土寸金的台北市實屬難得。

「漢皇韶光」的銷售佳績，除產品本身硬實力外，信義代銷的專業服務亦功不可沒；信義代銷表示，近年住宅市場已進入高度理性階段，購屋族群資訊透明且決策快速。透過代銷專業的產品定位，並結合信義房屋仲介體系長期累積的人脈網路與全房產服務鏈，有效提升需求與產品的媒合效率，信義代銷更導入了「神秘客稽查」機制，從銷售流程到售後服務皆嚴格把關，確保每位客戶都能享有高品質的購屋體驗。

台北北區新地標 掌握產業翻轉新契機

隨著北士科產業逐步成形，人口與居住需求的移動方向愈發明確。從「漢皇韶光」甫開案即熱銷七成的亮眼表現可看出，社子、葫蘆堵一帶已成功承接產業外溢，展現出不同以往的發展節奏。在「房價吸引力」、「捷運通勤優勢」、「台大耐震品質」以及「全房產專業媒合」的多重保障下，「漢皇韶光」不僅是區域內的指標之作，更為北台北的住宅市場立下了新的價值標竿。

