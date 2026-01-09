「泥漿溫泉聖地」開發卡關　南市邀700名地主到場解套

▲台南市府13日將舉辦「關子嶺地區旅館開發環境影響評估宣導說明會」，邀請700餘位地主及有意申設旅館的潛在業者出席。（圖／台南市府提供）

記者張雅雲／高雄報導

關子嶺泥漿溫泉是知名觀光聖地，台南市府13日將舉辦「關子嶺地區旅館開發環境影響評估宣導說明會」，邀請700餘位地主及有意申設旅館的潛在業者出席。專家表示，關子嶺不少地主、賣家認定該區具觀光價值與稀有性，惜售心態偏強，交易量因此長年偏少。

台南市觀光旅遊局指出，關子嶺地區部分可設置旅館的土地，位於白河水庫保護區範圍內，開發行為依法須辦理環境影響評估，以確保水資源安全及周邊生態環境。經統計，相關土地所有權人共計700餘位，公部門日前已一一函文通知地主一起參與說明會。

會中將由專業單位說明環評法令、適用對象、審查流程與後續辦理方向，協助地主與業者降低開發不確定性。

▲關子嶺過往因開發限制多、法規門檻高，市場長期缺乏新旅宿、新推案供給。（圖／台南市府提供）

永慶不動產台南夏林健康加盟店店東蔡宗翰表示，關子嶺過往開發限制多、法規門檻高，想要進行開發，往往得經過大量環評等方式，不但時間拉長、變數增加，也使得市場長期缺乏新旅宿、新推案供給。

蔡宗翰觀察，關子嶺主要客層多為50歲以上、具固定泡湯習慣的族群，加上商圈食衣住行機能也相對完整，興起「溫泉宅」概念，有部分退休族或長期溫泉泡湯客群，看準使用頻率高，乾脆購入套房自用或度假，吸引退休養生、置產型買盤關注。此外，關子嶺往東側具登山步道等戶外資源，也吸引偏好戶外運動的族群，形成不同於一般純觀光區的剛性需求。

蔡宗翰分析，關子嶺新案開發不易，近20多年幾乎缺乏新建案供給，不少地主、賣家認定該區具觀光價值與稀有性，惜售心態偏強，交易量因此長年偏少，部分屋齡約30~40年、10多坪套房，近年總價已達200萬元上下；中古屋若翻新、屋況佳，單價18~20萬元。

