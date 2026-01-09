咬牙買房遭嘲笑「盤子」！他曝「辛苦卻有安定感」：親身體會才懂

▲現在買房是最敏感的話題之一。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

現代年輕人買房不易，尤其在房價仍居高的情況下，買房總是怕買在高點。就有網友抱怨表示，他今年買房，但有一堆人看衰，批評買在歷史高點是「盤子」；但原PO認為，買房對剛需族群來說是一件值得開心的事，過程中雖辛苦卻踏實，因為能帶來安定感與使命感。

該名網友在Dcard以「為什麼要一直看衰今年買房的人」為題發文，表示買房是一件開心的事，「特別是剛需，那種慢慢累積到頭期款並逐步的裝潢添購所需的家具家電，真的是很踏實。」然而，網路上不乏嘲笑努力買房的人，批評有人買在歷史高點是「盤子」；笑別人可能繳不出房貸，或是買在蛋白區。但他認為，「能籌到頭期款並且好好安排還房貸的人，都是很值得尊敬的」，因為雖然辛苦，但那種安定感與要好好省錢還房貸的使命感，真的是要自己體會過才懂。

貼文一出隨即掀起熱烈討論。有網友認為「盤不盤不是重點，能買下自己喜歡的物件且能負擔才重要」、「也沒什麼好看衰的吧，能買房很棒啊 羨慕，反正自住的話做好金流規劃，跌到0也無所謂，你就安心買吧」、「我剛簽約，大家都說貴，我也知道貴，但是有自住剛需，價錢可接受就買了。立場不一樣想法就不一樣，買不買心態會不同，沒有誰對誰錯。」

也有網友提醒「房貸沒繳清都算銀行的，只有繳清那一刻才是真正屬於自己」。不少網友更直言，看衰的人往往是沒有能力持有的一方，「通常笑別人買房子都是每天晚上躲在棉被裏哭的人」。

也有網友分享自身經驗，「2006年買房時被笑是盤子，連父母都不支持，最後咬牙買下540萬的房子，如今已漲到1500萬，還住了19年」、「我8年前買的時候家人也勸我說會跌，不要急著買(當年蔡剛上任，他們真信了她會打房XD)結果一直漲到現在……」；但有人則感嘆台灣人很可憐，「這種房價還是只能梭哈自己的人生咬牙買」。

不過也有人持保留態度，認為「以現在行情來看確實是高點，不值得被體系騙一輩子的錢」、「我去年買的，只能說有好有壞，但再讓我選一次我應該不會買，可惜沒有後悔藥」，並提醒「蛋白區有價無市要避開」。