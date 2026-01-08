曾離海岸百米！600萬別墅才興建8年　屋主心痛：恐隨時倒塌

▲造價約80萬令吉的濱海別墅搖搖欲墜，隨時可能倒塌。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞登嘉樓州峇都拉吉一帶的海灘正面臨嚴重海岸侵蝕危機，一棟造價約80萬令吉（約新台幣600萬元）的豪華別墅2017才興建，但如今卻處於隨時可能倒塌的危急狀態。

星洲網報導，這棟別墅位在甘榜孟阿邦樂格蘇奧，且原本距離海岸約有100公尺的距離，但多年下來，大浪一波接一波襲來、土地一點一點被吞噬，如今海岸線已逼近別墅。

耗資80萬令吉打造 四房別墅撐不住

60歲屋主諾阿茲曼表示，這棟四房豪華別墅在2017年興建，總成本約80萬令吉（約新台幣600萬元）。然而，他眼睜睜看著近年來海岸侵蝕情況急速惡化，房子的結構安全亮起紅燈，曾試圖在2023年進行修復工程，但情況持續惡化，最終不得不停工，「看著房子現在變成這樣，真的很心痛，但也無奈，只能接受。」

憂鄰近住家安全 籲政府速提長久解方

隨著強勁風浪不斷侵蝕海岸線，使地基流失，諾阿茲曼擔心這場危機將會繼續威脅鄰近的其他住家安全，「政府必須制定更長期的解決方案，並展開更深入研究，才能避免居民蒙受更大損失」，建造防波堤或更堅固的防護結構十分必要，才能減輕這些年不斷襲來的巨浪衝擊，以免更多民宅遭殃。