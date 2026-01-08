極低溫要來了！「洗澡1神物」完勝浴缸　一票人推：裸躺地上也不冷

▲寒流來襲，原PO超想泡澡，可惜家裡沒有浴缸。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

入冬首波寒流要來了，明（9日）周五清晨平地最低氣溫恐降至5度以下。一名網友直呼，最近天冷特別想泡澡，不過現實是殘酷的，「家裡沒有浴缸只能淋浴」。文章一出，不少過來人坦言浴缸並不實用，「一年用不到5次」、「沒加熱水一下就冷掉」；不少人則推買暖風機才對，「躺浴室地板都不會冷」。

一名網友在PTT發文直呼，這波冷氣團真的超級冷，想泡在熱水裡暖身，「泡下去整個身體無死角全都暖起來，又能逼出一身汗」，還能放鬆身心靈。

不過原PO回歸現實嘆道，家裡沒有浴缸，只能淋浴洗澡，讓他不禁羨慕那些能泡澡的人，「想知道寒流時泡澡是什麼感覺？到底有多爽？」

網友搖頭：浴缸超佔位、熱水一下就冷



文章曝光後，過來人直言浴缸用的次數不多，「按摩浴缸加溫泉粉更棒」、「浴缸超爛，沒加熱水一下就冷掉」、「運動中心泳池有熱水池可泡，還有烤箱、蒸氣，而且便宜通體舒暢」、「我家兩間浴室都有浴缸，一年用不到5次」、「浴缸不好用，除非一直加熱水，建議買個熱桑拿」、「浴缸功能只有公告停水或社區洗水塔停水，提前儲水用的」、「我家浴室整修時把浴缸打掉一下空間變大，覺得太爽了」。

暖風機－最不後悔購買的家電

不少人更推薦暖風機更實用，就算身體全裸也不會冷，「有暖風機比較實在」、「有暖風機，我都躺在浴室打手遊」、「浴缸+暖風機才爽」、「暖風機才是最爽，在裡面躺地板都不會冷」。

▲裝了暖風機，真的洗澡不冷了。（圖／ETtoday資料照）



估跌破5℃！挑戰寒流時刻來了

氣象專家吳德榮今（8日）在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周五清晨強冷空氣籠罩，各地雲層逐轉減少，轉為晴朗穩定，故入夜後有強輻射冷卻效應，周五晨則有創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬以來首波寒流（寒流定義：台北測站≦10度）的機率。