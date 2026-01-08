ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房租指數連3年漲逾2％　12月首見漲勢趨緩

▲ 西屯,市區,西屯鳥瞰,四期,文心路,河南路,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣房租指數已經連續3年年增率超過2％，創下自1996年以來罕見的連續上漲紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

房產中心／綜合報導

根據主計總處資料，台灣房租指數已經連續3年年增率超過2％，創下自1996年以來罕見的連續上漲紀錄。專家指出，這波房租上漲是近30年來最明顯的一次。不過，2025年12月的房租指數年增率降至1.99％，是近29個月首次跌破2％，顯示租金漲勢有放緩跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，近年租金上揚原因眾多，包括整體通膨壓力、房價不斷攀升，以及房東稅負和生活支出增加等。此外，許多社區管理費調漲，也間接影響到租金。不過他也提到，租客通常會貨比三家，並非房東想漲就能順利轉嫁，特別是在市場供給不足、租金普遍攀升的情況下，租客選擇有限，租金才更容易走高。

▲▼房租指數變化。（AI協作圖／記者詹宜軒製作，經編輯審核）

▲近半年消費者物價指數居住類變化。（AI協作圖／記者詹宜軒製作，經編輯審核）

同時，2023年政府大幅擴大租金補貼，減輕了租客部分負擔，也讓租客承擔租金的能力提升。不過，隨著舊租約陸續換新，加上新完工住宅增加市場供給，後續租金是否持續平穩仍需觀察。

進一步來看，2023年全年房租指數年增2.16％，2024年為2.45％，2025年則為2.3％，顯示雖然漲勢仍在，但已有趨緩現象。除了房租，居住相關開銷也明顯上升，像家庭管理費12月年增5.07％，水電燃氣費年增4.57％。曾敬德指出，管理費用上漲主要和人事成本提升、物管公司費用增加，以及社區設備維護等有關。部分老舊社區還需分期調整管理費，這些都成為家庭開支明顯增加的主因。

