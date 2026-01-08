台北污水接管率「全國第一」　蔣萬安推三大升級



污水下水道的建設雖然不易被看見，卻是影響市民生活品質的重要關鍵。面對氣候變遷與極端氣候挑戰，台北市工務局衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）從「提升用戶接管普及率」、「提升污水處理量與質」及「推動污水處理節能減碳」三大方向著手，致力於實現臺北市「宜居城市」的願景。

衛工處長黃群指出，截至2025年11月，台北市門牌戶數接管普及率已達83.19%，穩居全國第一。為達成「2032年門牌接管率90%」的目標，衛工處積極克服施工障礙，包括老舊建物、施工空間受限及部分住戶無接管意願等挑戰，並提出四大策略：「優化施工模式」、「提高補助」、「跨機關合作」及「適度運用法令工具」。目前已優先處理接管率低於50%的地區、環保局列管水肥大戶及影響市區溪流水質的重點區域，推動速度顯著提升。



工務局表示，衛工處為實現「2030年污水完全自主處理」的目標，除持續更新既有廠站設備外，更推動民生、濱江及社子島三座三級處理水資源再生中心，預計新增每日4萬噸、16萬噸及3.5萬噸處理量，使全市整體處理量能由74萬噸提升至97.5萬噸，滿足未來需求。

蔣市長施政3周年，已完成超過4萬戶污水接管，超越每年1萬戶的目標，並完成超過300條後巷美化。去年7月，臺北市首座聚落式污水處理設施於白石湖美麗田正式啟用，成功克服部分地形限制，將污水處理服務擴展至更多城市角落。

衛工處表示，為響應2050淨零排放目標，迪化、內湖及八里三座污水處理廠均已取得環境部頒發的碳足跡認證，每處理1噸污水的碳排量分別為360g、280g及150g二氧化碳當量（CO2e）。目前三座廠站正陸續推動設備更新與再生能源建置，降低能源消耗與碳排放。

衛工處也強調，污水下水道是看不見的良心建設，未來將持續從「提升接管」、「污水自主」、「減碳創能」三大方向推動，讓污水處理廠逐步轉型為兼具能源製造與水資源再生的綠色設施，從被動處理邁向積極利用，打造更潔淨、更安全、更有韌性的城市水環境，讓優質水資源成為市民共享的公共價值與城市競爭力。