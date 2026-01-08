小舅子霸佔老婆繼承屋不走還告強制罪　家人反目

▲北市一名男子控訴，岳母過世留下的房產遭小舅子多年強占，示意圖非本文事發地。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

台北市一名男子控訴，岳母過世留下的房產遭小舅子多年強占，儘管小舅子已順利繼承父親另一處房子，卻拒絕遷出姊姊名下遺產宅邸，導致家庭矛盾一發不可收拾。這起家庭糾紛最終走上法庭，雙方爭議焦點圍繞小舅子是否有權繼續佔用房屋。

根據判決書指出，這棟爭議房子原本屬於妻子，2013年從母親過世後繼承，2023年又轉贈給自己。小舅子身為唯一的弟弟，自小備受父母寵愛，姊姊們也都默許他使用家族多處房產，甚至連另一位姐姐的房子，也常被他用來堆放個人物品。後來，家人配合小舅子先簽協議，讓他順利繼承父親名下房產，小舅子當時口頭保證會搬出姊姊的房子，結果卻食言。

眼見小舅子毫無搬遷動作，認為自家人「借住」的默契，隨小舅子獲得父親房子後早就結束，便委託律師寄存證信函，要求小舅子今年六月底前搬走。沒想到小舅子不僅拒絕，還揚言反告強制罪，甚至另案打官司要求法院撤銷登記，主張該房產本應歸自己。

審理過程中，補充指出，小舅子名下其實還有母親生前出資購買的小豪宅，但早在2013年底就以「贈與」方式轉給一名男姓友人，且多年後仍持有該屋磁扣、負責修繕，甚至以屋主身分聯絡姊姊，質疑這只是「借名登記」。法官審酌後，認定已合法成為房屋所有權人，小舅子除了敗訴外，也沒有權利繼續居住，追討房屋及不當得利2萬1千元，法院裁定全部准許。