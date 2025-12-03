交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

▲隨著2026年交屋潮逼近，哪些區域、產品是地雷？（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

隨著2026年交屋潮逼近，哪些區域、產品是地雷？最新一集《地產詹哥老實說》邀請樂居創辦人李奕農，揭示未來房市潛在風險，他點出3大恐淪套牢的產品，也列出賣壓較大的區域。不過整體而言，他相對看好明年房市，並給購屋族3大建議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，搞懂2026房市走勢。

對於明年房市，李奕農認為：「有機會比今年好，主因是明年選舉年及市場資金充裕，若央行能鬆綁限貸，交易量有望回溫。」

不過，李奕農也點名3大恐淪套牢的產品。第一是豪宅線以上產品，總價高（北市7000萬元、新北6000萬元、其他縣市4000萬以上），貸款成數僅3成，買家稀缺，易面臨降價壓力。

第二是格局差的預售屋，投資客常忽略實際格局，交屋後小坪數、暗廳等問題浮現，加上同期投資客拋售，價格難以拉抬。

第三是2023下半年至2024上半年購屋者， 這段時間買房恐在高點，過去實價登錄是地板價，現成天花板價，低點購入者仍有獲利空間，高點進場者脫手難度增。

▲李奕農強調：「不要期待房價大漲，而是以『買到便宜』為目標。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

李奕農建議：「賣方若非必要可先出租，待市場回穩；買方則應反向思考，危險物件才有機會撿便宜。」他強調：「不要期待房價大漲，而是以『買到便宜』為目標，因數據顯示持有10年以上，多數房屋都能獲利或打平。」

判斷重劃區是否淪為空城，「街邊店」發展是關鍵。李奕農表示：「民生消費店家若能蓬勃發展，代表人口與消費力足夠，房價有支撐，反之則需留意。」

李奕農列出2023下半年至2024上半年推案量最大的區域，未來可能面臨較大賣壓，包括淡海新市鎮、台中七期、桃園客運園區、桃園中路、草漯、A20新南、台中捷運機場特區、台南高鐵、台中十四期、台北市木柵，要留意區域發展成熟與否，未成熟區塊更需留意價格修正。

▲2023下半年至2024上半年推案量最大的區域，未來可能面臨較大賣壓。（圖／ET資料照）

然而，對於台積電、輝達等產業題材區塊，李奕農認為長期仍看好，即便短期有修正，也只是階段性調整。

最後對自住客，奕農建議給出3大建議，包括鎖定建商餘屋或成屋，議價空間大。第二是興建期較長的預售屋，可鎖定未來市場。第三是價格混亂的地區，有機會找到低於市價的物件。